07 Febrero 2021 04:10:00

Cumplió

El Gobernador Miguel Riquelme cumplió su promesa de que el ataque de el ataque de un comando armado al municipio de Villa Unión en noviembre de 2019 no quedaría impune. Este fin de semana, la Policía Estatal capturó en Allende, Coahuila, a Serafín “N”, señalado como el responsable de ese ataque que fue repelido en su momento por autoridades estatales, municipales y el Ejército Mexicano. Con la captura de ese maleante quedó demostrado que en Coahuila nada ni nadie está por encima de las instituciones.



HOTELEROS SIN AYUDA



Los empresarios del sector hotelero todavía siguen esperando que Marifer Pérez, vuelva a meter la mano para conseguirles incentivos.



En lo que va de la pandemia, la líder del gremio se lució consiguiéndoles 3 mil pesos para que pudieran sobrevivir.



Esa cantidad era para hoteleros chiquitos y grandotes.



Marifer Pérez es lo único que ha podido conseguir.



Los empresarios ya hablan de tumbarla porque ni dirige ni lidera al sector que ha sido duramente golpeado por la contingencia sanitaria.



Tal vez no se preocupe por la crisis de los hoteles de Monclova porque el suyo, el 1800 en Ciénegas está al 100 por ciento de ocupación cada fin de semana.



Y con la complacencia de la alcaldesa Yolanda Cantú, se olvidan de las medidas sanitarias.



LE SACAN JUGO



En Morena se le saca ventaja a todo lo que se puede.



Muy criticados por el uso electoral que le dan a la aplicación de la vacuna y ahora aprovechan que los adultos mayores no son muy buenos para el uso de la computadora para “ayudarlos” con el registro.



Los que no tienen un ordenador en su casa, pueden ir a la casa de campaña de doña Melva Farías, que se será candidata a diputada federal.



Ahí estará Jazmín Davis, aspirante a la alcaldía de Monclova para asesorarlos.



No pierden el tiempo.



REGRESA AMLO



El señor presidente López Obrador ya está listo para reaparecer en las mañaneras.



Y tiene tema para ponerse la capa de héroe, para castigar a los corruptos ahora con el caso de Alonso Ancira.



Mañana se prevé que el mandatario regrese a dictar agenda con sus ruedas de prensa y dedicarle el tiempo necesario al dueño de AHMSA con quien parece tiene un pleito personal.



López Obrador perdió puntos con otros casos, Emilio Lozoya y después Salvador Cienfuegos.



Con Ancira podría reinvindicarse y el martes que tenga su audiencia podría definirse su situación jurídica.



MINTIENDO



La ley dice que para ser candidato a alcalde, de cualquier ciudad, debe tener su credencial del INE con domicilio del municipio que aspira a gobernar.



Lo de menos sería obtener el documento pero empezarían su proyecto partiendo de una simulación.



Han sido varios que viviendo en Monclova han sido alcaldes de Frontera, y el caso más reciente es de Florencio Siller, del PRI y antes hubo uno del PAN.



Los dos vivieron y convivieron con su mentira a lo largo de su mandato.



Hoy un precandifato que ya fue alcalde, sigue teniendo domicilio en Monclova y va por la alcaldía y si gana hará historia, gobernar en ambos municipios.



DEFENSA



Muy cierto los que salen a defender a Claudio Soto, aspirante del PAN a la alcaldía de Lamadrid.



Ser gallero no es ningún delito y tener gusto por rendirle tributo al dios Baco, mucho menos.



Lo grave es que Soto participe en actividades clandestinas, porque las peleas de gallos están prohibidas en el Estado.



Delito es vender fuera del horario bebidas embriagantes, en los aguajes “El Piolo”, actividad muy recurrente de Claudio.