19 Agosto 2020 03:10:00

Cuotas a Rusia

Buen día... El Gobierno de México refrendó por otros 5 años el cobro de cuotas compensatorias a Rusia y Kazajztán por sus prácticas dumping al introducir al país rollos de lámina en frío a precios inferiores a los reales que estaban causando perjuicio a la producción nacional.



El dumping, es sabido, es una práctica comercial que consiste en vender un producto por debajo de su precio normal, o incluso por debajo de su coste de producción para ir eliminando las empresas competidoras y apoderarse finalmente del mercado.



La Secretaría de Economía concluyó que existen elementos suficientes para determinar que la eliminación de las cuotas compensatorias a las importaciones de lámina rolada en frío originarias de Rusia y Kazajstán, daría lugar a la repetición del dumping y del daño a la rama de la producción nacional.



Dijo que existen elementos suficientes para sustentar que de eliminarse la cuota compensatoria se repetiría el dumping en las exportaciones a México de lámina rolada en frío, originarias de Rusia y Kazajstán.



En el limbo



En el limbo porque ni en el infierno con el diablo, ni en el cielo con los ángeles, dice Jaime Loyola trabajador de la Siderúrgica 2 de Altos Hornos de México que desde el pasado 6 de abril permanece en resguardo domiciliario por pertenecer al grupo vulnerable frente a Covid-19, y esta mañana con otros trabajadores insistirían en reclamar su baja por retiro voluntario.



El caso es que la pandemia no tiene fecha de caducidad, tal vez regresen a laborar hasta el próximo año y debido que a que como nadie tiene la vida comprada, por eso los mayores de 60 años de edad exigen salir bajo el esquema de retiro voluntario y contemplan ejercer acciones de protesta luego de entrevistarse con representantes de la Sección 288 del Sindicato Nacional Democrático.



Repunta Teksid



Fuentes vinculadas a Teksid Hierro de México afirman que la sequía en la producción es menos porque al menos por el momento hay un repunte ya que de 900 toneladas de cabezas de motor van a producir 6 mil y tal vez sigan aumentando los volúmenes de producción para atender las necesidades del mercado principalmente internacional, ya que México no hay economía.



Siguen con su show y circo mañanero del disque combate a la corrupción del PRI y PAN, ¿pero a poco el viejito vende piñas?, precisamente muy cerca tiene a un bandido como René Bejarano su compadre, quien se hizo famoso en un video recibiendo pacas de billetes.



Ahora ese delincuente es favorecido por AMLO quien lo tiene al frente de los billetes de los Programas Sociales, mientras que su esposa Dolores Padierna es vicepresidenta de la Cámara de Diputados la mafia del poder, esa secta de rufianes México no puede erradicar, la mafia del poder cuando debiera empezar por su propia casa.



O la sinvergüenza de Miroslava Sánchez actual diputada federal plurinominal de Morena que es de Castaños pero dice ser originaria der Torreón, ella aprovechó que fue presidenta del partido en Coahuila para hacer de las suyas, como por ejemplo la compra de una camioneta Rav Toyota con dinero del partido, pero la reportó como robada ante el Ministerio Público para que la aseguradora se hiciera cargo.



Sin embargo, el pasado 17 de marzo anterior un grupo de morenistas de Torreón encabezados por Jesús Rafael Macías la denunciaron al interior del partido porque el vehículo fue hallado cerca de su casa con huellas de volcadura.



O Yeidckol Polevnsky cuyo nombre real es Citlalli Ibáñez Camacho que está también acusada ante la Fiscalía General de la República de haber robado 480 millones de pesos, ese dinero es propiedad de los mexicanos porque es de los contribuyentes, son recursos públicos.



Hasta mañana