28 Julio 2020 04:10:00

“Cuty”, de nuevo

Cutberto Solís ya no pudo negarse y aceptó la propuesta de algunos panistas para buscar la candidatura a la alcaldía.



Detrás del ex alcalde de Ciudad Frontera está el grupo de Rodrigo Rivas.



Jesús Lugo Valero fue el encargado de convencer a “Cuty” y de dar a conocer la gran noticia a los miembros activos de Acción Nacional.



Pero a pesar de que el ex alcalde tenga apoyo de unos cuantos, los que son más rechazan su posible candidatura.



Solís tiene mucho en contra. Ya no es miembro activo del PAN y aunque eso no es impedimento para que pueda contender en una interna, no le perdonan que haya chapulineado para el Revolucionario Institucional.



Cutberto se arrodilló con los del PRI para conseguir un puesto estatal.



Otro factor en contra es la edad. “Cuty” ronda los 75 años de edad.



Lo que necesita el equipo de Rodrigo Rivas es convencer a los panistas para que vuelvan a arroparlo.



GENERACIONES



Entre los que tienen aspiraciones a la alcaldía de Ciudad Frontera por el PAN son de tres generaciones.



Cutberto Solís, de 75 años, Javier Linán de 55 y Ramiro Liñán, que no tiene parentesco con el abogado, no debe llegar a los 40



Y los tres con diferente forma de hacer política.



De los que saben de cómo se mueven en el PAN de la ciudad del riel advierten que sólo llegarán dos a una posible interna albiazul.



CERCA DEL VIRUS



Alfredo Paredes y Miguel Ángel Riquelme andan al filo de la navaja, sacándole la vuelta al nuevo coronavirus.



Alcalde y gobernador andaban por Torreón y atenderían un evento en Durango.



Pero sucede que ayer por la tarde-noche, José Rosas Aispuro dio a conocer que había resultado positivo al Covid-19.



No se supo que Alfredo y Riquelme habían tenido contacto con el gobernador de aquel estado, pero le están tentando mucho a un posible contagio.



ANCIRA-LOZOYA



Emilio Lozoya va a su primer encuentro con el juez.



Y como cosa curiosa el primer caso que tratarán será el supuesto soborno que recibió el ex director de Pemex de manos de Alonso Ancira.



Lo que diga Lozoya sería determinante para el futuro del presidente del Consejo de Administración de AHMSA.



La defensa del dueño de la acerera confía en que tomen en cuenta que cuando le dieron los millones de dólares a Lozoya éste todavía no era director de la paraestatal.



Le quedan pocos argumento a Ancira para defenderse.



COINCIDENCIA



Los puntos de acuerdo que suben a la tribuna los diputados locales o federales son como los llamados a misa, nadie les hace caso.



Melba Farías se supone que subió a la tribuna de San Lázaro para pedir que hagan un exhorto a la Universidad Autónoma de Coahuila para que moderen las cuotas de inscripción.



Es coincidencia que mientras la legisladora estuviera en tribuna, en el Estado se estuvieran desarrollando algunas manifestaciones de estudiantes.



Vaya usted a saber en qué quedó la propuesta de la diputada, pero en Monclova pasó de noche la protesta.



AMARRADO



Jaime Díaz no frenará sus apoyos a las familias vulnerables.



A pesar de que fue cuestionado por la procedencia de los víveres que está entregando, eso quedó como un grito en el desierto.



El funcionario municipal se podría mantener como un posible aspirante independiente a la alcaldía de Monclova.



Pero acá en cortito podemos decirle que su capital político, poco o mucho será para otro aspirante.