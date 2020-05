13 Mayo 2020 03:10:00

Da ‘mejoralito’ AHMSA

En adeudos pendientes habrá “abonos chiquitos”, 8 millones de pesos por semana y de contado se pagará a los transportistas, una oferta de directivos de la acerera metida desde mayo pasado en un asunto legal con el Presidente del Consejo.



Es nada para los adeudos millonarios que tiene desde hace un año, diría Gerardo Bortoni, dirigente de la Unión de Organismos Empresariales, ellos presentaron una lista de socios y sumaban 400 millones de pesos, repartida entre todos “es nada”.



Ni para cubrir gasto corriente de las que aún siguen al servicio de AHMSA pese a tener un año con el adeudo.



En abril no hicieron pago a proveedores, seguro es que ni “el mejoralito” que ofrecen entregarán.



Los directivos de la acerera dirán que se esfuerzan en salir adelante, los empresarios no les tienen confianza, no ven cómo pretenden rescatar la empresa.



Otra vez Alonso Ancira la salva a costilla de los proveedores, dicen.



El 18 la fecha



Ni hoy ni mañana, del 18 de mayo en delante se puede dar la reapertura de negocios de cierto giro si la tendencia de contagios de Covid-19 sigue manteniéndose a la baja.



Por esos que les valió mother el fin de semana y salieron urgidos a comprar pastel, flores y hacer compras de último momento para el festejo de la madre, se tendrán que esperar resultados.



Erróneamente circularon que reabriría el comercio ambulante, las “pulgas”, el alcalde de Monclova, Alfredo Paredes, diría que serán los últimos previo compromiso y revisión de medidas sanitarias.



Sin embargo, empresas con relación comercial con Estados Unidos y Canadá, reiniciaron labores como Control Joyson, antes Takata, que integró a directivos a la planta la semana pasada, hoy otra área y el 18 una línea de producción.



Entiendan, aquellos reacios a la existencia del coronavirus, la reactivación económica no significa que todo pasó, las medidas preventivas, el virus no se irá.



Aportación



El que se vio en Monclova, después de mucho tiempo, fue el diputado federal ahora de Morena, Luis Fernando Salazar, cargado de apoyo para el personal médico del IMSS que están en primera línea frente al Covid-19.



Acompañado del alcalde Alfredo Paredes, entregaron en nombre de un grupo de diputados federales 4 mil cubrebocas N95 y 400 seguros de vida, quiúbule.



Un apoyo que nadie había entregado, pues el seguro protege al trabajador y descendientes directos, por accidente y fallecimiento, entre otras cosas.



LuisFer” se acordó de Monclova, y ni modo que digan que quiere ser candidato de por estos rumbos, sus intereses están en Torreón. ¿Será acaso que le entrará a la gubernatura de Coahuila? Una buena opción con la caballada famélica de Morena.



Pues como sea, al final es una buena acción de los donantes.



Aviso en la SEP



La Fiscalía General del Estado tiene tarea para ayer, la visita de dos malandrines al edificio de la SEP en la capital donde se intentó vaciar los cajeros automáticos y amagaron a los vigilantes.



Malpensados algunos hicieron conjeturas, luego de saberse que abrieran cajas fuertes en el área de Recursos Financieros.



El fiscal Gerardo Márquez es muy rápido cuando quiere presentarle trabajo al jefe, así que para que los profes no anden haciendo hipótesis debe sacarse un 10 en la tarea que era para ayer.