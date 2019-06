01 Junio 2019 04:10:00

De bajo perfil

A propios y extraños sorprendió la forma en que arribó a Palacio de Gobierno el presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera.



De muy bajo perfil y casi de incógnito, el magistrado electoral bajó de un auto aparcado en el estacionamiento del Casino de Saltillo. Cruzó la Plaza de Armas e ingresó por la puerta frontal del Palacio Rosa… Iba acompañado de su viejo amigo, el abogado José Moreno Reyna, con quien compartió el almuerzo matutino y le dio un tour por la ciudad.



Tan de bajo perfil llegaron a Palacio, que en la puerta de acceso los detuvieron en el arco de seguridad y, como es debido, les pidieron identificarse para poder accesar a la sede del Ejecutivo, donde el gobernador Miguel Riquelme recibió a Fuentes Barrera.



El magistrado visitó tierras saraperas, a propósito del foro sobre candidaturas independientes, como parte del Observatorio Internacional de Derechos Políticos que se realizó en la UAdeC.



Oxígeno puro



Por cierto, el magistrado Felipe Fuentes descargó oxígeno puro encima del Instituto Electoral, al recomendar, a estas alturas de la 4T, nadie está en condiciones de exigir nada, tomarse con calma y pensar más de una vez la posibilidad de eliminar los Organismos Públicos Locales, Oples.



Según el especialista, la “eliminación o modificación profunda” de los órganos electorales de los estados acabaría incluso con “la gobernanza de nuestro régimen democrático”… Exagerado o no, seguramente lo dicho por el magistrado fue bien recibido por los consejeros electorales, que en el caso de Coahuila encabeza Gabriela de León, pues en el debate sobre el futuro de los Oples nadie había abonado a su favor.



No le dará el Vo.Bo.



Por lo visto a Reyes Flores Hurtado no le cayó bien la noticia sobre el arribo de José Luis Oyarzábal a la Delegación del ISSSTE, como relevo del urólogo Sebastián Zepeda Contreras, quien este viernes tuvo su último día en el cargo.



“El Tato Oyarzábal” tiene prácticamente amarrado el nombramiento, y si los astros se le acomodan el próximo lunes estaría entrando en funciones, pues según esto es amigo cercano del director general del Instituto y expriista, como él, Luis Antonio Ramírez Pineda.



Tal vez el superdelegado tiene otros planes para la Delegación del ISSSTE, o simplemente no le llene el ojo el perfil del extesorero del Ayuntamiento de Ramos Arizpe y excandidato a diputado local por el desaparecido Partido Joven, pero las apuestas están doble contra sencillo, a favor de que no le dará el visto bueno.



Alarma por Franciscanos



En la Diócesis de Saltillo, de Raúl Vera López, se encendieron las señales de alarma por la supuesta desaparición de varios integrantes de la comunidad franciscana en Monclova. En grupos de WhatsApp hasta especularon que se trataba de un secuestro y se organizaron para emprender su búsqueda.



Para más de uno era la posibilidad de sacudirse la polilla y salir de la rutina del templo en donde la quietud, reposo y el jamás pasa algo fuera de lo común son la constante. Rápido se movieron las redes internas de la Diócesis, que estuvieron al tanto con los encargados de la orden, Juan José Villa y Hugo Montero Castillo.



Afortunadamente para los frailes y los fieles que los siguen ninguno estuvo en situación de peligro; simplemente fueron víctimas de secuestro virtual y entrada la tarde todo volvió a la normalidad. La paz y la calma se volvieron a respirar en la parroquia del sector El Pueblo.



Les quedan mal



A propósito de la Cuarta Transformación, algo deben hacer y pronto en dependencias dedicadas a brindar servicios y atención a los ciudadanos, si no quieren que la sangre llegue al río.



Hace un mes hubo una tormenta que causó apagones en varios sectores de Saltillo, como en la populosa colonia Topo Chico, en donde decenas de vecinos resultaron afectados, pues las altibajos de la energía eléctrica acabaron con sus refrigeradores, lavadoras y hasta con los televisores.



Los afectados peregrinan en las oficinas locales de la CFE, a nivel central a cargo del expriista Manuel Barlett, pero ni siquiera los reciben. Es prácticamente imposible entrevistarse con algún gerente o encargado. Se fueron a Profeco y se dieron por enterados de que ya ni oficinas hay en la ciudad. ¿Y ahora quién podrá ayudarlos? Quién sabe, pero la 4T les anda quedando mal… y esto recién empezó.





Toma de nota



La próxima semana habrá novedades en torno a la permanencia de María de la Luz López al frente del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Coahuila.



Al parecer la ampliación de su periodo al frente del Sindicato no se acreditó oportunamente, y en la Junta de Conciliación y Arbitraje no hay registro de la toma de nota.