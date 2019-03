11 Marzo 2019 04:06:00

De cima en cima

M éxico entero debe estar orgulloso, su nombre de nueva cuenta ha sido puesto en lo alto: la montañista Wheelock Aguayo nuevamente de ello se ha encargado, a la nueva Barbie con su nombre han bautizado.



A la gran coahuilense de estirpe tenaz, le han envuelto en empaque de Mattel –¡qué homenaje tan vivaz!–… A la que dijo sí a ser la mejor del mundo, y no las clases de jazz.



T ambién es abogada y hoy conferencista; con los alumnos del Colam hace dos años tuvo una cita... Además, debo decirles que su talento, belleza no le quita.



T odo el éxito le pertenece, sin embargo aquí quisiera hacer un póstumo homenaje a quien le diera la vida –a la que inculcó el carácter y también la disciplina–.



E s a la señora Carmela, a quien me quiero referir... imagino cómo disfruta el hecho, desde otra dimensión; desde aquí todo respeto y por supuesto mi admiración.



L a parte final es para la juguetería... ¡ha sido buena la idea! eso ni quién lo discutiera, pero les digo algo señores: “Karla una Barbie ya era”.