22 Junio 2019 04:10:00

De estreno en Torreón

Los medios de comunicación de todo el Estado estuvieron de estreno en Torreón.



El recién inaugurado Centro de Convenciones fue el escenario donde se premió a lo más selecto de los periodistas, de los cuales, comunicadores de Grupo Zócalo obtuvieron varios galardones.



El gobernador Miguel Ángel Riquelme reiteró el respeto para quienes día a día informan a los coahuilenses.



En la mesa principal, además del mandatario estatal, estuvieron los propietarios de los medios de comunicación del Estado.



Además acompañaron al gobernador el presidente de la Junta de Gobierno, Marcelo Torres, el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, los alcaldes Jorge Zermeño, Manolo Jiménez y Alfredo Paredes.



Lo chusco del evento fue cuando el director de comunicación del Estado, Fernando Simón Gutiérrez, casi se le olvida el nombre del alcalde de Monclova, batalló pero por fin se acordó.



Sigue creciendo la revuelta al interior de Morena en Monclova.



Una mujer, ahora ex empleada de la Presidencia Municipal acusó a Delfina Villa de venderse, de entregarse a las autoridades municipales.



Mediante mensajes de texto, la dama amenaza con hacer públicos las supuestas componendas de la regidora con Alfredo Paredes.



La ex empleada debe desconocer la relación entre la de Morena con las autoridades.



En lo que va de la administración, doña Delfina ha votado todo en contra, nada a favor.



Vaya usted a saber a qué tipo de arreglos se refiere y esperemos los haga públicos como amenaza.



Apenas terminó el evento en el Centro de Convenciones y Marcelo Torres agarró camino rumbo a Monclova.



Acá en la capital del acero lo esperaba Jesús de León Tello, dirigente estatal del PAN para impartir una plática a los miembros activos de su partido.



Pero para la encerrona fueron llamados solo los que comulgaron con el proyecto del ex líder espurio, porque ya está ratificado.



Obviamente los que estaban con Mario Dávila no fueron convocados al salón de un hotel sobre el bulevar Pape.



Los que navegan a dos aguas como Ariel Venegas, en primera fila.



También los simpatizantes de Chuy, como Rosa Nilda González y Theo Kalionchiz.



Aquello de trabajar en equipo sigue siendo sólo de dientes hacia afuera, no tienen la intención de sumar a los contras.



Consternación entre los diputados locales por el accidente que sufrió Benito Ramírez, de Morena.



En el trágico percance ocurrido sobre la carretera 57 perdió la vida el chofer del legislador que fue identificado como Alan Gerardo Torres.



En la información que circuló entre los cercanos al legislador comentan que el accidente se debió al exceso de velocidad.



Algunos aseguran que circulaban a más de 150 kilómetros por hora.



Benito sufrió serias lesiones que por fortuna no ponen en peligro su vida.



Entre los que aspiran a la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado aseguran que la convocatoria está amañada.



Que bien es un traje a la medida para uno de los 15 participantes.



Uno de los requisitos indispensables es que quienes aspiran a ocupar la silla que recién dejó Xavier Diez de Urdanivia es tener el apoyo de asociaciones civiles.



Algunos de los aspirantes se preocuparon hasta en presentar las actas constitutivas de las asociaciones mientras que otros sólo con el nombre fue suficiente.



Puede haber mano negra en el proceso, a alguien quieren favorecer y se sabrá cuando la comisión de Gobernación de Jaime Bueno presente a la terna.



Para eso no falta mucho, cuestión de días para que se vaya deshojando la margarita.