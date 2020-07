04 Julio 2020 04:10:00

De frente al COVID en Piedras Negras

Mientras el tema Covid se desborda por la movilidad binacional en la zona fronteriza de Coahuila, las autoridades del lado mexicano, en especial el alcalde Claudio Bres y el secretario de Inclusión Social, Francisco Saracho, hacen un esfuerzo adicional para que toda la población entienda la necesidad de quedarse en casa, de reducir al máximo la movilidad social y que el hecho de que ya se haya aplicado la reapertura no es para volver a la antigua normalidad, sino para lograr reducir el número de contagios y ubicar los brotes…



La realidad es que los casos crecen porque tenemos mucha población flotante, tanto la que viaja de manera constante entre Texas y Coahuila por cuestiones de redes familiares y trabajo, como la que llega desde el sur del estado y de otras entidades del país para asentarse o buscar cruzar hacia Estados Unidos…



Las autoridades lo hacen bien, fortalecen todos los frentes y anticipan todos los factores, pese a eso la cifra de contagios va al alza, no con la intensidad de otros municipios, pero sí para preocupar y ocuparse de que la gente entienda, se quede en casa y no impulse los contagios con reuniones….



IMSS y sus brotes



Donde la cosa se puso complicada fue en el Seguro Social de Piedras Negras, luego de que varios médicos de la clínica 79 dieron positivo al Covid-19 tras muestrearse esta semana y al obtener los resultados, todos se pusieron en alerta…



Se extrañaban empleados y enfermeras de la 79 ayer por la mañana que ahora sí andaban muy interesados en aplicar pruebas sin decirles qué sucedía, lo peor de todo es que un médico sindicalizado que dio positivo incluso llegó a laborar muy campante a mediodía como si nada pasara, es decir, aún no le avisaban que había dado positivo en el propio IMSS...



Por lo pronto el epidemiólogo de la clínica 79, Juan Manuel Cardona, es uno de los que ya están aislados, además de otro médico por dar positivo a coronavirus, incluso el director de la clínica y médico de una concurrida farmacia de la cadena Similares, Juan David Martínez, está a la espera de resultados, pues tuvo una convivencia constante con estos dos médicos…



Total el asunto no se ha detenido ahí, porque en el hospital 11, el Hospital General de Zona y Covid de nuestra ciudad, al menos nueve trabajadores dieron positivo a la prueba del laboratorio biomolecular: Cuatro trabajadores de cocina y cinco de quirófano…



Y dicen entre los empleados de la clínica 79 que el brote no es ahí, porque los médicos que se contagiaron algunos acuden esporádicamente, el epidemiólogo Cardona, que también es el director de la Escuela de Medicina de la UadeC, tampoco consulta, así es que el contagio provino de otra parte…



Caos en llegada desde Texas a Coahuila



Caos, demoras, largas filas e interminable el tiempo de cruce de hasta 5 horas, fue lo que vivieron ayer viernes miles de personas que llegaron a la frontera de Coahuila desde Texas para pasar el día festivo o fin de semana largo del 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, pero que prefieren visitar a familiares o pasársela en Piedras Negras o los Cinco Manantiales…



Pero como ahora sí se aplicaron filtros, se cuestionó y en muchos casos hasta se retornó a los visitantes, la demora fue enorme en tiempo y molesta para muchos de doble nacionalidad que no entendieron y no entenderán el sentido de “viaje esencial”, ni mucho menos lo que se requiere de esfuerzo para frenar una pandemia…



Es entendible la necesidad de convivir, de retornar a donde pernoctan para trabajar del otro lado del río Bravo, pero la población debe entender la gravedad de las cosas…



En el IMSS de Piedras Negras tenemos 31 hospitalizados de Covid-19, buena parte de ellos graves; también en Ciudad Acuña se tienen 43 internados y en Eagle Pass 25, lo que habla de la saturación o casi saturación de nuestro sistema de salud…



Hoy debemos comprender la necesidad de frenar la movilidad antes de que los hospitales ya no puedan recibir a más pacientes, que quienes padezcan Covid-19 corran el riesgo de morir en casa o en la sala de espera de un hospital…



Los filtros que se instalaron por parte de las autoridades sí funcionan, pero funcionarían más si la gente se quedara en casa…



Ahí en los retenes o filtros está la gente de la Guardia Nacional, a cargo del coronel Gustavo Campos Armendáriz, quienes han brindado todo el apoyo en estas tareas, además del tema de la seguridad, pero se requiere de que los más interesados, la población, entiendan la necesidad de frenar la movilidad social…



Román Meyer Falcón en Acuña



Ayer estuvo de visita por Ciudad Acuña el secretario de Sedatu, Román Meyer Falcón…



El secretario Meyer hizo la entrega de obras y supervisó otras, en donde también dejó en claro que ya se investiga si contratistas falsearon obras en beneficio de familias de programas en esta región fronteriza y si eso ocurrió habrá sanciones…



Meyer es un funcionario que le ha dado seguimiento a las obras de esta región que han servido de mucho para la reactivación de la mano de obra, lo que ha provocado mejoras sustanciales y altamente visibles en vialidades y en infraestructura urbana que elevan el nivel de vida de la población…