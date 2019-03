25 Marzo 2019 04:10:00

De la manga

Sería por la desesperación de sobreponerse a la exhibida que Manuel Barlett Díaz, director general de la Comisión Federal de Electricidad, le dio junto al senador Armando Guadiana Tijerina por la reunión “fantasma” de la semana pasada, pero lo cierto es que el superdelegado Reyes Flores Hurtado salió con la novedad de que las compras de carbón coahuilense por parte de la paraestatal están suspendidas desde diciembre, debido a una etapa de mantenimiento en las centrales termoeléctricas Carbón II y José López Portillo, de Nava.



Hasta antes de esto se sabía que en realidad el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador tiene la idea de generar menos energía eléctrica a base del mineral, pero qué bueno que su representante en Coahuila se detuvo a explicar el verdadero motivo, el cual, por cierto, nadie traía en el horizonte.



No se nota



Que a casi tres meses de entrar en funciones como dirigente del PRI Torreón, todavía no se nota la mano de Eduardo Olmos Castro. Su llegada al cargo partidista generó expectativas, algunas de ellas bastante optimistas, pero hasta ahora muy pocos saben en qué anda el exalcalde.



Algunas voces laguneras creen que “Lalo”, como lo llaman sus fans, andaba más activo en la Subsecretaría de Gobierno para la Coordinación Interinstitucional en Materia de Seguridad, de donde salió directo a la dirigencia del PRI.



Lo festejan



El que se dejó ver por Saltillo y festejó de manera anticipada su cumpleaños 53, fue el profesor Samuel Rodríguez Martínez. Lo hizo este fin de semana, con una cena a la que fueron convocados familiares y amigos más cercanos.



Entre los invitados estuvieron Andrés Loya Cardona, quien lo suplió en el Palacio de Coss luego de salir con licencia, y el también diputado local, pero “independiente”, Édgar Sánchez Garza.



En la fiesta del representante del Gobierno del Estado en la Comarca Lagunera también dijeron presente algunos de sus colaboradores durante su época en el Congreso, cuando estuvo al frente de la Junta de Gobierno. La reunión, fue el prefestejo, pues la fecha del cumpleaños es este martes.



Echar un vistazo a Coahuila



El gobernador Miguel Riquelme llegó temprano a Palacio Nacional, desde donde pidió a sus colegas ponerse las pilas y tomar en serio la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Pueden echar un vistazo al esquema vigente en Coahuila, les dijo, y repitió lo de hace unas semanas, durante la última reunión en materia de de-saparecidos. “Sin reserva, ni condiciones”, así debe de ser la tarea para tratar de localizar a los ausentes.



Lo anterior ocurrió durante la sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), al frente de la cual estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Riquelme habló a nombre de sus compañeros, como coordinador de la Comisión de Derechos Humanos de la Conago.



Con la plana mayor



En el encuentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores también estuvieron la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración; el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, y Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda.



Visitante frecuente



Por cierto, si en la pasada Administración federal, el entonces secretario de Trabajo y Previsión Social, y después titular de la Secretaría de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, fue el integrante del gabinete federal que más veces estuvo en Coahuila, quien se aproxima a ello en la cuarta transformación es el subsecretario Alejandro Encinas. Todavía no termina marzo y ya registró tres visitas, la última fue el viernes, a Torreón.



Andan molestos



En donde sale lumbre por el enojo de sus dirigentes, es en las instalaciones del Movimiento Regeneración Nacional en Saltillo. Y es que Juan Pueblo les empezó a reclamar los aumentos a los combustibles y, por ende, al trasporte público.



Intentaron de todo, nos mencionan, desde ruedas de prensa, marchas, convocar a personajes nacionales para intentar defender lo indefendible, pero al parecer nada les da resultado.



En el partido de moda, cuya dirigencia cortó por lo sano la diputada federal Miroslava Sánchez, padecen el desgaste que representa gobernar. Después de 12 años se acabó la campaña y ahora no les queda más que serenarse y apoyar a su Presidente a cumplir lo que prometieron. ¡Ahí está el detalle y lo difícil!



Nos escriben…



A propósito de la destitución de Leonardo Borrego de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, en donde se desempeñaba como secretario técnico y profesor, luego del escándalo por los tristemente famosos “packs”, nos escribió Gregorio Salgado Garza. “¿Y se quedó fuera de la UAdeC Leonardo Borrego, o le darán un puesto como ‘asesor’ para seguir colgado de la ubre? La pregunta está en el aire.



Ahora sólo cayó Borrego, pero lo cierto es que se desconocen los alcances sobre los implicados en los casos de acoso en contra de alumnas universitarias.