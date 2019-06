15 Junio 2019 04:10:00

De la Muralla pasando por Monclova

De la Muralla pasando por Monclova, Sabinas y llegando a Piedras Negras va a sufrir en serio Jesús de León Tello con el rechazo de los miembros activos.



Para el ex espurio líder del PAN lo más importante por ahora es recuperar lo que pueda de la militancia en la capital del acero.



Los 100 votos sacó en la interna no le sirven de mucho.



Sin que nos conste, dicen que Chuy de León ya se apersonó en Monclova en una reunión donde hubo cuando menos 10 panistas.



Y no había más porque no hay más que lo apoyen.



Seguramente ahí habría estado Theo Kalionchiz, Guillermo Barrios, Rosa Nilda González y tal vez hasta Ariel Venegas.



Es poco el amor como para gastarlo en celos.



Ya ratificado como presidente del CDE del PAN, Jesús de León provocará otra fractura en su minúsculo grupo.



Guillermo Barrios dice a propios y extraños que lleva mano en la candidatura a la alcaldía porque fue el artífice del fraude en el proceso interno.



Dicho en otras palabras, ex de Conagua siente que Chuy de León le debe la dirigencia estatal.



Por su parte Theo Kalionchiz ha sido un fiel soldado del líder panista que le obedece ciegamente.



Ahora entre ellos será el pleito.



Ya hay dos laguneros en el Gobierno Federal.



Javier Guerrero de San Pedro de las Colonias que está en la secretaría de Gobernación de Olga Cordero.



Mucho se ha especulado sobre la llegada del ex candidato a gobernador a la delegación federal en Coahuila.



Sin embargo, Javier se mantiene en la Segob arreglando muchos entuertos que le deja los de arriba.



También está Ricardo Mejía Berdeja que desde ayer despacha como Subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública de Alfonso Durazo.



Los dos fueron funcionarios en el sexenio de Enrique Martínez. Ricardo pegado con Raúl Sifuentes y Javier cuidando los dineros del Estado.



Nada bien le han salido las cosas a Alonso Ancira.



Hay quienes apostaban que el presidente del Consejo de Administración de AHMSA recuperaría su libertad desde ayer y no pasó nada.



El juez que lleva en caso en España le negó libertad bajo fianza.



Ancira seguirá recluido en la Madre Patria y con muchas probabilidades de que sea extraditado a México.



Ya estando en manos de Andrés Manuel López Obrador será otro cantar.



Hasta ayer en la tarde, eran 8 los aspirantes a la Comisión de Derechos Humanos de Coahuila.



Anote a Hugo Morales Valdés, Miguel Ángel Hernández Muñiz, David Omar Sifuentes Bocardo, Erasmo Ramos Gil, Héctor Emilio Macías Jurado, Gabriela Noguez Sandoval, Yessica Esquivel Alonso y Juana Isabel Peña Garza.



De acuerdo a la convocatoria, todos los que acrediten cumplir con los requisitos que se refieren en las bases, comparecerán ante los diputados locales, para hacer una exposición relativa a su idoneidad para ocupar la titularidad de la CDHEC.



La Comisión de Gobernación, Puntos Constitucionales y Justicia que lidera Jaime Bueno acordará el formato, metodología y los horarios de las comparecencias, las cuales serán públicas y trasmitidas mediante la página electrónica del Congreso.