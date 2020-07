03 Julio 2020 04:10:00

De lejitos

La reunión de este viernes de los integrantes de la alianza federalista, o lo que es lo mismo, el bloque de gobernadores, no será en físico, sino virtual. Hay dos motivos esenciales: 1) respeto a las acciones que el anfitrión, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, desarrolla para tratar de regresar a la normalidad a su entidad ante la violencia imparable y, 2) el contagio de uno de los organizadores del encuentro, es decir, el tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien dio positivo a Covid-19.



El encuentro levantó expectativas en la grilla nacional, ante la incorporación de Aguascalientes, Querétaro y San Luis Potosí, con lo cual el bloque se conforma por más de un tercio de las entidades.





Agenda conjunta



Miguel Ángel Riquelme amanece en Torreón y esta vez tendrá agenda conjunta con su colega de Durango, el panista José Rosas Aispuro Torres. Primero, por ahí de las 10 de la mañana, se van a reunir para revisar los indicadores en el tema de Covid-19 que corresponde a la Comarca Lagunera y de paso echar un vistazo al tema de la seguridad pública.



Y como la reunión virtual del bloque federalista se programó para mediodía, aprovecharán que van a andar juntos en Torreón para conectarse vía Zoom con sus demás compañeros.





Amigo de Coahuila



Muy contento se vio al extitular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, al término de la conferencia que dictó en Saltillo para despejar dudas sobre las expectativas del estado frente al nuevo tratado comercial de América del Norte.



Fue muy apapachado por el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los demás asistentes al encuentro, entre ellos el alcalde Manolo Jiménez Salinas; la senadora Verónica Martínez García y el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.





Sonará fuerte



El espaldarazo de Coahuila a Ildefonso Guajardo, quien dictó conferencia sobre economía internacional a horas de la entrada en vigor del T-MEC, de seguro sonará fuerte al interior del PRI nacional, sobre todo ahora que venga la definición de candidaturas, entre ellas la de Nuevo León.





Coincidieron



Extraño el acomodo de los invitados presenciales a la conferencia de Guajardo Villarreal, pero como estamos en plena nueva normalidad, guardar la distancia mínima de metro y medio es importante.



Entre los asistentes a la conferencia estuvo el empresario Jorge Dávila Flores, quien como el Gobernador, es amigo del exfuncionario federal. Cuando Guajardo despachó en la Secretaría de Economía durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y fue pieza clave en las negociaciones para la consumación del T-MEC, Dávila andaba con tareas como dirigente nacional del comercio organizado y legislador federal.





Cada viernes



Son los gajes del oficio y de estar todos los días en la primera línea de las acciones que se toman para combatir la pandemia, dijo, palabras más, palabras menos, el gobernador Riquelme al enterarse de que su colega de Tamaulipas, Francisco Javier García, es portador del virus.



Y como el coronavirus ronda el primer círculo de los gobernadores, por recomendación del secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, cada viernes Riquelme se somete a la prueba para detectar la presencia de Covid-19. Nadie está a salvo, pero hasta ahora todos los resultados son negativos.





Lluvia de contagios



En lo local, se confirmó el contagio de Ana Sofía García Camil; la secretaria de Cultura se encuentra asintomática y si bien va a permanecer en casa, no se salvará de continuar con la chamba.



En Torreón sonó fuerte la versión de que el diputado federal de Morena, Francisco Javier Borrego Adame, no solo resultó positivo, sino que permanece en hospitalización, al igual que su hermana.



Los malpensados aseguran que dada la cercanía que los caracteriza, Borrego Adame contagió también a la subdelegada del Bienestar en Monclova, Claudia Garza del Toro.