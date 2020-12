01 Diciembre 2020 03:10:00

De mal en peor

Buen día. La misma fotografía de tiempos pasados, el personal del IMSS arriesgando la vida y trabajando con las uñas, sin recursos, la afectación es de todos, el cambio verdadero no llega, pero corrió como película de reversa, el futuro es incierto, hay barricadas instaladas por el sexenio de la muerte para inhibir cualquier posibilidad de mejoras en salud, empleo y educación.



La radiación del desempleo registra una metamorfosis que cuando prenda la situación podría salirse de control con saqueo al comercio, ya hay señales desde pequeños hurtos en colonias hasta delitos de alto impacto como el registrado ayer cuando cuatro delincuentes en plena madrugada tomaron por asalto el edificio de Grupo Acerero de Norte.



Sometieron al guardia de la empresa que resultó aun así ileso, desmantelaron el cajero automático de banco Afirme para robar la billetiza haciendo inmediatamente pisa y corre, pero antes robaron un carro Sentra ahí mismo en el estacionamiento huyendo en dirección a Saltillo.



Sabuesos de la Fiscalía General del Estado lupa en mano trabajaron en pistas y el carro lo encontraron chocado en una brecha por la Carretera 57 en dirección a Saltillo, pero de los bandidos se ignora su paradero, pero así como se movilizaron velozmente del mismo modo deberían atender las quejas y denuncias de las clases populares.



Se cree que uno de los rateros olvidó la sierra circular para abrir porque dicen que en las imágenes se aprecia que le dan su regañada y por eso tal vez con una piedra destrozaron el cristal del ventanal ubicado por la oficina del jefe de la oficina Julio Víctor Galindo, entonces entraron para amordazar al guardia de la empresa, alrededor de 1 hora duró la acción de película.



Injusticia social



Hay temor en la comunidad de que esto sea apenas el inicio de una racha imparable de robos y asaltos ante la pobreza extrema por todos lados, y donde el desempleo sigue avanzando con la misma velocidad que la tasa de contagio Covid-19 y eso que todavía no llega el 2021.



Tradicionalmente la gente dice que en diciembre hay aguinaldos, ¿pero cuál aguinaldo?, preguntan empleados de algunos sectores, ahí no hay contratos colectivos de trabajo en la inmensa mayoría, de tal forma que les cubren únicamente los 15 días que marca la ley, a veces ni eso, entonces es una falacia que en diciembre las familias mejoran por los aguinaldos, ¿qué se puede hacer con 1800 o 2 mil pesos de aguinaldo?.



Cae acero en EU



En la semana que finalizó el 28 de noviembre de 2020, la producción estadounidense de acero bruto fue de 1 millón 561 mil toneladas netas, mientras que la tasa de utilización de la capacidad fue del 70,6 por ciento, hay descenso.



En la semana que finalizó el 28 de noviembre de 2019 la producción fue de 1 millón 823 mil toneladas netas, mientras que la utilización de la capacidad instalada fue de 78.8 por ciento. La producción de la semana actual representa una disminución del 14.4 por ciento con respecto al mismo período del año anterior, es mucha.



La producción de la semana que termina el 28 de noviembre de 2020 ha disminuido un 1.3% con respecto a la semana anterior que finalizó el 21 de noviembre de 2020, cuando la producción fue de 1 millón 582 mil toneladas netas y la tasa de utilización de la capacidad fue del 71.5 por ciento, por supuesto que esto es un parámetro de cómo está la delicada situación en el mundo siderúrgico.



Parece que en el PAN dieron marcha atrás al proyecto de organizar elecciones internas para elegir candidatos a alcaldías y diputaciones federales, de tal forma que retornará el ìdedazoîy su majestad la imposición al igual que en el PRI y Morena.



