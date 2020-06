07 Junio 2020 03:10:00

De malas

Buen día .Como si no bastara el amplio catálogo de dificultades que enfrenta Grupo Acerero del Norte y subsidiarias, en días atrás geólogos e inversionistas sobrevolaron en helicóptero los límites de Colima y Jalisco explorando posibilidades de detectar mineral de fierro, y medios colimenses revelaron que la aeronave retornó a Manzanillo, pero no las unidades terrestres.



Consigna esos medios que los directivos del Grupo Acerero del Norte solicitaron protección al Gobierno de Colima para incursionar el jueves 28 de mayo para conocer una mina, situación que tuvo como desenlace la muerte de siete policías estatales de la Secretaría de Seguridad Pública.



Añaden los periódicos de aquel lugar que el ex alcalde Rogelio Rueda Preciado voló en helicóptero desde Manzanillo hasta el Mezcal de La Huerta, Jalisco, acompañando a los funcionarios del GAN de AHMSA, mientras que Salvador Rueda Sánchez y otros se trasladaron en vehículos oficiales de la dependencia hasta el lugar mencionado.



Que después de hacer el recorrido por los terrenos, el helicóptero regresó a Manzanillo con los mismos ocupantes, en tanto que las otras personas fueron atrapadas, hasta que la noche del sábado los captores liberaron a las tres mujeres policías y a los dos civiles.



Luego de 2 días de rastreeo, fuerzas de seguridad encontraron en la localidad de Cedros, Manzanillo, una camioneta minivan con los cuerpos de los siete policías restantes, los cuales fueron asesinados.-



Reactivación económica



En medio de la crisis del coronavirus que provocó que 12.5 millones de mexicanos no trabajaran en abril, de acuerdo con el INEGI, la mayor parte de los cuales se mantienen sin laborar, es positivo el regreso de casi la totalidad de 370 mil trabajadores directos de la industria minera en todo el país, porque esto permitirá la recuperación de una cadena productiva que da empleo a 2.6 millones de mexicanos, coinciden líderes empresariales y sindicales.



Se consideró exitosa la primera semana de reactivación de la minería, que inició el 1 de junio, en la cual Francisco Quiroga Fernández, subsecretario de Minería de la Secretaría de Economía, consolidó los acuerdos con las autoridades de Coahuila, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Nuevo Leó, que, junto a Sonora, tienen un potencial de producción de minerales de 91 millones de toneladas anuales con un valor superior a 138 mil millones de pesos.



Quiroga se presentó en empresas para corroborar sus protocolos sanitarios y que estos cumplan con las normas de las autoridades para evitar casos de Covid-19. La labor fue reconocida por los analistas económicos del organismo BnAméricas, quienes señalaron que el funcionario se ganó el respeto del sector para que la minería fuera considerada actividad esencial, dentro de la pandemia.



La reactivación minera contribuye a reducir las presiones sociales provocadas por el galopante desempleo, porque además sienta las bases para la reanimación de otros industrias importantes, como la farmacéutica, automotriz, cementera, química, acerera, electrónica, construcción, agroindustrial y de fertilizantes, por mencionar algunas, a las cuales la minería suministra materias primas.



Inminente relevo



Se prevé que en breve Ramón de Hoyos (a) La Chilaca asuma la secretaría general de la Sección 288 del Sindicato Democrático, es tesorero del grupo Café, y es un hecho que ejercerá el cargo hasta la mañana del 1 de mayo de 2022. Tal vez en las elecciones del bloque –B- se incluya en las planillas participantes su candidato a la suplencia de la secretaría general, muy complicada esta situación que se registra en ese organismo.



Algunos consideran el 7 de junio como Día del Periodista otros como Día de la Libertad de Expresión, sin embargo la libertad de expresión es de todos los mexicanos no únicamente de los periodistas y se fijó esta fecha por los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que se refieren precisamente a eso. Seis es el mes de junio y 7 el día.



Hasta mañana