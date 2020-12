13 Diciembre 2020 03:10:00

De plano

Buen día .De plano, únicamente será la vacuna la que logre exterminar gradualmente a largo plazo la pandemia de Covid-19 y sus efectos devastadores en salud y economía, ayer lo cual ya no es noticia, ni sorpresa, Monclova registró 54 nuevos casos, mientras que Frontera 17; San Buenaventura 1 al igual que Nadadores, y Castaños 2.



La estadística ahora refleja 216 casos activos en Monclova que aparentemente permanece estática pero no es así; aunque ciertamente hay recuperados, también no hay freno en defunciones, ni en casos nuevos de contagios, en esta ciudad aproximadamente fallece un 7 por ciento de los infectados de todas las edades, y no ha funcionado la labor de las autoridades locales.



Ciudad Frontera tiene 50 infectados activos; Castaños 11; San Buenaventura 11; Nadadores 7; Lamadrid 4; Abasolo 3; Sacramento 2; Candela retornó a 0, mientras que Cuatro Ciénegas que había llegado a 100 registró afortunadamente una desescalada hasta 14.



Urge intolerancia



Se dijo en Monclova que habría cero tolerancia, y no es así, muchos estólidos en la calle exhibiendo la nariz, otros de plano utilizan el cubre boca como collar o arete, incluso vendedores del comercio informal ofertando alimentos en la calle sin el protector convirtiéndose en emisores y receptores de alto riesgo ante la complacencia de las autoridades locales.



En las tortillerías la gente que elabora las de harina hacen la bolita de masa en una mesa sin cubre boca, tosen se tocan la cabeza y el rostro, lo mismo que en la preparación del producto como al momento de echar las tortillas a la bolsa de plástico para su distribución. Vendedores de tortillas de maíz a bordo de coches con sonido a alto volumen y también sin cubre boca, no obstante la movilidad que tienen.



Es por eso, dicen, que la aplicación de la vacuna será la única solución, pero se aproxima otra pandemia; la de personas que ya están alarmadas y comentando a sus familiares que por nada del mundo se la aplicarán. En el cercano invierno que está doblando la esquina y donde en enero y febrero se registran bajas temperaturas es cuando se prevé que esto se complicará, nueve meses de pandemia y mucha gente no entiende todavía la magnitud de problema.



En Saltillo el Padre Pedro Pantoja, fue internado en un centro hospitalario por complicaciones de coronavirus, hace 32 años era párroco en Monclova y para apoyar a campesinos de Ocampo encabezó en una ocasión la toma del Juzgado Federal cuando las instalaciones estaban ubicadas por calle Zaragoza al sur en el primer año de ese tribunal en la ciudad cuando la juez era Eliza Zúñiga Alcalá.



Sección 147



Los trabajadores de la Siderúrgica 1 de Altos Hornos de México que desde mediados de febrero estarían entrando en negociaciones con los representantes de AHMSA-Villacero para revisar el Contrato Colectivo de Trabajo son; Néstor Torres, Isidro Martín Morales, Rolando Zamora, Hugo Villalobos Hernández, Rolando Menchaca Hernández, Luis Ortiz Alemán, y Elí Coronado Contreras.



Además, resultaron electos como integrantes del Comité de Huelga, José Mejía, Rolando Valadez Rosales, Juan Vázquez Salazar, Jesús Ríos Treviño, Marco Antonio Hernández, Juan Eduardo Camporredondo, Arturo Romo de los Santos, y Marco Antonio Márquez. Las elecciones se llevaron a cabo el viernes anterior.



Medios nacionales siguen consignando en sus notas que Julio Villarreal líder de Villacero y de la Alianza Minero Metalúrgica Internacional es el nuevo dueño de Altos Hornos de México y es un dato inexacto porque la operación aún está en suspenso. Se insiste en que mientras Alonso Ancira siga preso, no hay trato y que el proyecto se puede caer, o sea la compra de 55 por ciento de acciones al GAN, no precisamente la compra de AHMSA.



