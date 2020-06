24 Junio 2020 03:10:00

De pleito las mujeres de Morena…

A la que le llovió sobre mojado fue a la diputada federal de Morena Melba Farías...



Primero le llueven reclamos porque no defiende a los coahuilenses con eso de los contratos de carbón cancelados por la CFE, luego se pelea con Claudia Garza del Toro y ahora le dio un gran susto el temblor en la Ciudad de México...



Desde primera hora, la legisladora federal dio cuenta de cómo los tenían resguardados en el estacionamiento de un centro comercial...



Sin duda Doña Melba deberá darse una buena barrida para el susto y una dosis de pasiflora para no hacer tantos corajes con Doña Claudia Garza de Toro...



Y es que las morenistas andan pero bien peleadas y de plano Melba Farías dice que Claudia Garza del Toro es lo peor que le ha pasado a Morena, ¡bolas Don Cuco!...



Pues que a su casa de gestoría le han llegado un montón de quejas por la forma en que se maneja todo en las oficinas del Bienestar donde manda precisamente Doña Claudia...



Dice que nadie mueve nada sin que ella lo autorice, así que la gente se queda sin becas, sin información y sin atención...



Melba Farías quiere que le regresen a Leonardo Rodríguez unas claves con las que tenía acceso para poder informar sobre las becas a la gente y que supuestamente se las quitó Claudia Garza, pero hasta el momento nadie le ha dado respuesta a su petición...



Mientras tanto muchos se preguntan quién será el padrino de Doña Claudia porque está pero bien sentada en el puesto y pese a las inconformidades de muchos morenistas, sigue como la mera mera de los programas federales...



Será su amistad con el diputado federal Francisco Borrego o sabrá Dios a qué santo le estará rezando, pero ella es la que tiene el control de todos esos programas y becas...



Comiendo a gusto en la Carbonífera...



Es el súper delegado del Gobierno Federal Reyes Flores Hurtado, quien lleva varios días presumiendo todo lo que come en las pescaderías de Sabinas y Nueva Rosita allá en la Región Carbonífera...



A ver si no lo deshereda el Peje porque no está comiendo arroz, frijol y maíz, más bien se está atendiendo a cuerpo de rey con mariscos de los que quiera...



Reyes Flores anda comiendo como los “Fifís”, como los “pirruris” en todos los restaurantes...



Supuestamente anda en la Carbonífera inaugurando bancos de Bienestar, pero da la casualidad que es la zona más afectada con la suspensión de contratos de CFE a AHMSA....



Así que le recordaron que la Región Carbonífera está muriendo y él con sus bancos de bienestar y comiendo en todas partes...



Le piden que defienda a la gente de esta zona, que deje de seguirle la corriente al Presidente y que proteja las fuentes de empleo...



¡Cuidado! ahí vienen las listas escolares...



A ciencia cierta no se sabe cuándo se pueda retornar a las aulas, ni las mismas autoridades educativas saben con precisión...



Desde la Federación dicen que todo acabará en octubre y el Secretario de Educacion dice que todos volverán a las aulas hasta que el país esté en el semáforo verde al 100 por ciento, es decir, cuando ya se haya eliminado todo el riesgo....



El Goberador ya dijo que Coahuila tendrá sus propias fechas y serán las escuelas las últimas en volver a la normalidad...



Pero como sea la cosa, algunas escuelas ya están dando sus listas de material que ahora incluyen cubrebocas, desinfectante en aerosol, gel antibacterial y otras cosas para limpieza...



Y es que todo indica que las escuelas enfrentarán este gasto que le van a endilgar a los padres finalmente.