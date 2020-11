11 Noviembre 2020 04:10:00

¿De qué lado juegan?

Vamos a ver de qué lado juegan los diputados federales de Morena que representan a Coahuila. Como lo advertimos, su futuro político se definirá el 15 de noviembre cuando se someta a votación el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021, que en las condiciones en las que va, representará un fuerte golpe para la entidad, de por sí ya maltratada por la pandemia y el rezago federal en regiones como la Centro y Carbonífera, las cuales siguen como rehén de los embates de la Cuatroté y sus venganzas políticas, contra AHMSA, por ejemplo.

La Unión de Organismos Empresariales de Monclova, el comercio organizado de La Laguna y los sectores hotelero, restaurantero y prestadores de servicios relacionados con el turismo, pusieron marcaje personal a los legisladores, principalmente a los de Morena, para ver si cumplen ciegamente con la línea del Presidente o defienden a los coahuilenses. Veremos.





Cancha dispareja





La cancha está dispareja. ¿De qué lado se harán? Por lo pronto, grábese bien los nombres de Miroslava Sánchez Galván, Luis Fernando Salazar Fernández, Diego del Bosque, Francisco Javier Borrego Adame, Melba Farías Zambrano y José Ángel Pérez Hernández, porque el próximo año de seguro andarán pidiendo el voto, pero falta ver si esta misma semana le clavan o no la daga en el corazón a Coahuila.





Cumplió años





Muy apapachado por la familia festejó su cumpleaños 72 Enrique Martínez y Martínez, gobernador de Coahuila en el sexenio 1999-2005. Partió el pastel en compañía de su esposa, la señora María Guadalupe Morales, de sus hijos Enrique, Eduardo y Ana Sofía, y de sus nueve nietos.

Retirado de la vida pública, el exgobernador, extitular de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, exalcalde, exdiputado federal y exembajador de México en Cuba, entre otras tareas, se mantiene como punto de referencia para las generaciones vigentes de la política comarcana.





Le urgía reelegirse





Algo pasa en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI). Luis González Briseño se acaba de reelegir como comisionado presidente, pero al parecer las cosas no marchan bien en el organismo que por lo menos en teoría debería ser garante de la transparencia.

Hay quienes apuestan doble a sencillo a que el priista con piel morena, Miguel Ángel Medina Torres, en breve será destituido de la Dirección General de Administración, pero al parecer no es el único responsable de las travesuras financieras y administrativas que se han encontrado.

Incluso hay quienes apuntan al comisionado presidente, como responsable directo de cuentas que no terminan de resultar claras. ¿Será que por eso la urgencia de ser reelecto?





Agencia de colocaciones





Por si fuera poco, otra integrante del grupo político al que González Briseño asegura pertenecer, se fue de avanzada al Registro Público de la Propiedad. Se trata de Mónika Zertuche Sánchez, nueva directora registradora de la Oficina Saltillo del Instituto Registral y Catastral, en donde manda Sergio Mier Campos. Zertuche era directora jurídica en el ICAI.

¿Será que el ICAI se convirtió en una agencia de colocaciones?





Saltillo Hermano





El fin de semana se vio al Alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, en Cuatro Ciénegas, Nadadores y Sacramento. Llevó el programa Saltillo Hermano, que desde su inicio ha llegado a 20 municipios con intercambios culturales, deportivos y de servicios públicos, con la donación de luminarias y camiones de basura.

La medida se interpreta como muestra de civilidad, coordinación y buen ambiente que genera el gobernador Miguel Riquelme entre las alcaldesas y alcaldes del estado, donde la gran mayoría trabaja en equipo por la entidad.





Se recupera





El que prácticamente va de salida en el contagio de Covid-19 es Luis Alfonso Carrillo González. Al director de Salud Pública municipal lo echan de menos en las reuniones del Subcomité Técnico Regional Covid-19 Sureste, pero las ausencias no son por falta de ganas, sino por aislamiento sanitario.

Con suerte, el también exdirector general del Hospital Universitario estará de lleno en sus funciones la próxima semana.