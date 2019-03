20 Marzo 2019 04:09:00

De su propio chocolate

S alió en verso sin esfuerzo; los sindicatos y sus concesionarios han colocado sendos carteles, justificando el aumento de los aranceles... no es lo mismo protestar, que mal gobernar... “La tarifa se ajustó, porque AMLO no cumplió”.



O rganizados CTM y CROC, han colocado los carteles elocuentes; culpando del cruel aumento al “Peje” Presidente... una coordinación similar, no la tengo presente –al menos en tiempo reciente–.



P arejitos colocaron los letreros en sus camiones, en Torreón y en la capital; ambas centrales unieron opiniones.



A l estilo de aquel que mandaba rotular en tiempos de CaldeRon: “Si Tomas No Gobiernes” –ahora lo hicieron en un cartelón... Veremos si el “Peje” responde a la afrenta, o al estilo de Felipe, no le estira, porque se revienta...