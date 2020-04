10 Abril 2020 04:09:00

De suicidas y criminales

Si a estas alturas usted es de los que piensa -y espero que forme parte de un segmento muy marginal- que las medidas que impulsa el Gobierno estatal para literalmente imponer el “quédate en casa”, son exageradas y que caminan en los linderos del estado de excepción, ahí le va un dato que simplemente no podrá desdeñar.



El Sector Salud federal estima, gracias a la aplicación del llamado Modelo Centinela, que la epidemia de coronavirus es ocho veces más grande, más grave: que realmente no son tres mil 500 casos positivos en el país, sino que habría más de 26 mil mexicanos contagiados en este momento.



En Coahuila hay, confirmados, más de 130 casos. Esto quiere decir que al menos otras 900 personas portadoras del virus caminan por nuestras calles, asisten a los supermercados y realizan tareas cotidianas sin saber que son factores de propagación.



Esto no se puede ignorar. La pandemia se extiende por todo el país y a una velocidad que anticipa la fase 3 de la contingencia en cuestión de días, un par de semanas a lo sumo.



Entonces enfrentamos un panorama mucho más grave de lo que las cifras y estadísticas referían hasta hace un par de días, y eso explica el exhorto casi desesperado del Gobierno federal a permanecer en casa.



Parecería ocioso, pero por la evidencia quedan muchos que no entienden, y a ellos hay que insistirles, una y otra vez, que hay que incrementar las medidas de higiene y autoprotección y especialmente ser muy riguroso con el distanciamiento social, porque no hacerlo hoy resulta potencialmente suicida y francamente criminal.