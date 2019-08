01 Agosto 2019 04:10:00

De tortillería, al Infonavit

Gustavo Ernesto Díaz Gómez debutará esta misma semana como delegado del Infonavit en Coahuila. Se trata de un joven egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, originario de Tlaxcala. Recién se incorporó a la cuarta transformación y ya agarró hueso como funcionario en Coahuila.



Si le echa un vistazo a sus cartas credenciales, se dará cuenta de que no tiene experiencia en el Instituto y su mayor aproximación al servicio público fue como jefe en el área de Recursos Humanos del Instituto Nacional de Migración y Sedesol en Veracruz. Fuera de ahí, dio clases de arte y literatura en el Tecnológico de Monterrey, fue asesor de seguros y administró una tortillería. ¡Imagínese! Ahora andará tratando de acomodar casas de interés social.







Ni con padrinos



Tal vez Gustavo Díaz Gómez no trae currículum cercano a las tareas en el Infonavit, pero en el organismo agradecen el gesto de la 4T, pues el próximo delegado se presentó con el personal y al parecer llegó en buenos términos, sin triunfalismos y con ganas de hacer equipo.



Lo mejor de todo, nos dicen, es que se quedó en el camino Javier Aldrete, por ahora gerente administrativo de la delegación y quien durante meses presumió que tarde o temprano estaría a cargo de la delegación, gracias a dos supuestos padrinos políticos, el exdiputado local Enrique Martínez y Morales y el senador Armando Guadiana Tijerina.



Por cierto, ¿qué tan en serio se toman en el Gobierno federal la delegación Coahuila del Infonavit, que desde marzo de 2018 no hay delegado? El último fue formalmente Rodolfo Aguirre.







Cobraban dos veces



El cuento de nunca acabar lo del fraude con recursos de la Dirección de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado (Dipetre), es decir, los profesores. La Auditoría Superior del Estado, de Armando Plata Sandoval, puso lupa en las cuentas de 2013 y encontró que más de 22 millones de pesos se pagaron de manera ilegal, pues fueron a parar a los bolsillos de supuestos jubilados que en realidad son profesores en activo y como tal devengan un salario, es decir, cobraban dos veces.



La denuncia se presentó en la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, cuando estuvo al frente el ahora magistrado Homero Ramos Gloria, y al parecer va muy avanzada, de tal manera que de un momento a otro van a saltar chispas. Veremos.







Palmadas y dinero



Al parecer ahora sí el Gobierno federal regresará la copa a Coahuila en abono a la seguridad pública. El gobernador Miguel Riquelme se entrevistó el miércoles con el exgobernador de Baja California Sur, Leonel Cota Montaño, quien quedó al frente del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.



Desde el primer trimestre del año están pendientes aportaciones para fortalecer a las corporaciones policiales de los municipios y fue uno de los planteamientos que se pusieron sobre la mesa.



Cota, nos comentan, reconoció que en Coahuila se hace la tarea para combatir la inseguridad, pero al parecer es consciente de que a estas alturas, las porras y palmadas en la espalda no son suficientes y se tomará en serio la necesidad de destrabar la entrega de recursos. A ver si es cierto.







Buen cierre



En donde cerraron julio con el reporte de Indicadores Regionales de Actividad Económica (Irae) 2019, fue en el Inegi y Saltillo salió con buenos números en la balanza. Es la segunda ciudad con mayor Producto Interno Bruto (PIB) per Cápita, sólo por debajo de



Monterrey.



La capital del sarape y el pan de pulque se ubicó por arriba de ciudades colmo Hermosillo, Monclova, La Paz, Villa Hermosa, Querétaro, Cancún, Ciudad de México y Aguascalientes. A lo mejor por eso se le vio más contento de lo común al alcalde Manolo Jiménez.







No quieren debate



Que el Partido Acción Nacional en Coahuila no quiere debate entre los aspirantes a la dirigencia en Saltillo. La instrucción bajó directamente de la oficina de Jesús de León Tello y según esto es para no calentar las cosas ni levantar ánimos innecesarios entre la militancia, en vísperas de la contienda interna del domingo.



La contienda panista será entre Carlos Alberto Murillo Avalos y la exsenadora suplente Laura Herrera Guajardo y por el perfil de los aspirantes, quienes al parecer no son de pleito, los mismos panistas anticipan que la de Saltillo será la elección más desangelada.







Anticipan encontronazo



En donde sí se pondrá buena la contienda interna es en Monclova, pues según los enterados habrá choque de trenes entre el grupo predominante en la dirigencia estatal, es decir el que encabezan Jesús de León Tello-Guillermo Anaya-Marcelo Torres Cofiño, y el de los alcaldes Alfredo Paredes López, de la capital del acero y Julio Long, de Nueva Rosita.



Los primeros van con José Guillermo Barrios Gutiérrez, quien renunció a la comisión estatal de procesos internos para irse de candidato a la dirigencia municipal y los segundos, con Érick Ramos Treviño. ¡Corren apuestas!