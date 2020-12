18 Diciembre 2020 03:10:00

Debe el PRI dejar a un lado a los dinosaurios

Si en los planes del Partido Revolucionario Institucional está recuperar la alcaldía de Cuatro Ciénegas debe dejar de ver a los cartuchos quemados, debe dejar a un lado los dinosaurios y buscar caras nuevas que los reivindiquen frente al pueblo......



Algunos grupos de priístas insisten en que “El Doc”, José Luis Fernández, es lo mejor que tiene el PRI para ganarle al PAN, pero ya fue dos veces alcalde y tal vez no hizo mal trabajo, pero ya tuvo sus dos gestiones y es justo que le dé paso a otros militantes con ganas de trabajar....



Armando Garza Herrera, es otro cartucho quemado que nunca se le ha hecho el milagrito de ser Alcalde, pero siempre ha estado viviendo del erario haciendo como que trabaja y cobrando, eso sí, así es que tampoco es buena opción..



Al joven Sergio Zúñiga, nadie le niega sus buenas intenciones pero no es su momento, le faltan añitos de experiencia...



El PRI en Ciénegas tiene buenas opciones, tiene profesionistas, con capacidad para llevar las riendas del Pueblo Mágico...



Sin duda uno de ellos es el médico Óscar Ayala Alvizo, quien como jefe de la Jurisdicción Sanitaria, en esta pandemia ha dado la muestra de organización, disciplina y estrategia para frenar la ola de contagios en su territorio...



Pero sobre todo ha dado muestras de humanidad y humildad, porque siendo el jefe, al ver la falta de médicos y el nivel de riesgo de las personas contagiadas, agarró al toro por los cuernos y se metió de lleno a consultar a los enfermos de Covid-19, a llevarles los medicamentos que por cierto no son baratos...



Así es que Óscar Ayala es en este momento la mejor carta del PRI para sacar al PAN de la alcaldía...



Culpan a la pandemia..



Lo que buscaban los regidores y directores de Ocampo era un pretexto para no trabajar y como dijo “El Peje” el coronavirus les vino como anillo al dedo...



Y si antes no hacían nada pues ahora menos, es increíble que los ciudadanos busquen un medio de comunicación para reportar deficiencias en servicios primarios porque en la Presidencia no hay ni quien les haga caso...



Es increíble que de todos los funcionarios no se haga uno y que la alcaldesa Laura Mara Silva, no tenga la capacidad de obligarlos a desquitar su sueldo y a darle resultados a la población de Ocampo...



La gente pide pavimento, agua, drenaje, reportan fugas de agua, desabasto del vital elemento, alumbrado y sobre todo quieren seguridad contra el Coronavirus, frente al que se sienten muy vulnerables...

Les falta un año, pero lo malo es que es el Año de Hidalgo, donde la ley es “Tonto el que deje algo”, asi es que muchas posibilidades de que trabajen no existen...

Y lo peor del caso es que en la misma sintonía andan los del PRI, del PAN y de Morena, que caray, tanto que prometieron, pero ya vienen las campañas inciando el año y ahì los queremos ver, pidiendo el voto a ver si tienen vergüenza...

Con la pura “piña” tienen...

Cuando éstos van por la leche, el otro ya viene con los quesos, dijera mi abuela...

Peleada está la candidatura a la Alcaldía de Frontera por Morena, pero Roberto Piña ya les lleva varios kilómetros...

Con la pura piña tienen, porque con piñatas en forma de piña se llevan a cabo posadas en colonias, a las que Roberto Piña no asiste, pero ya todos saben de quien se trata, avanza la presencia de las piñas.