19 Septiembre 2020 03:10:00

Deben los partidos respetar al pueblo…

Sin duda, casi todos los candidatos de todos los partidos son elegidos nunca por su capacidad, sino por compadrazgos y su grado de influencias...



Pero con todo y eso, hay qué tener un poquito de respeto a la ciudadanía, deben leer un poco, conocer la función legislativa y tener aunque sea un mínimo de conocimiento de lo que se está hablando...



Yajaira Durán ya es la segunda ocasión que intenta ser diputada local por el partido Movimiento Ciudadano y ayer no dio pie con bola en una entrevista...



Confundió desempleo con desabasto, de todo culpó a la pandemia y para colmo de males eran los reporteros quienes le dictaban las propuestas...



Y es que cuando la cuestionaron sobre qué propone para los empresarios, dijo: “más que nada algo que los beneficie a ellos”...



Obvio que tiene que ofrecerles cosas que los beneficie a ellos, ni modo que le eche más sal a la herida...



No trae un plan de trabajo, ni estrategia, ya debería su esposo y líder de Movimiento Ciudadano, Mario Garza, asesorarla, armarle un plan para que no pase penurias en las entrevistas y sobre todo el electorado la vea como una opción el próximo 18 de octubre...



Pero el problema con la falta de preparación de los candidatos no es de Movimiento Ciudadano, es de todos los partidos que andan ya en la pelea por una curul en el Congreso...



Los del PRI y el PAN traen una estrategia dictada por sus líderes, bastante estandarizada porque todos los candidatos del tricolor y los albiazules repiten todas las promesas en todos los distritos, traen las mismas propuestas y hasta parecen discos rallados...



Pero la chiquillada anda a la buena de Dios, diciendo lo que se les ocurre...



Que para el caso es lo mismo unos candidatos por mentirosos, otros por ignorantes, pero ninguno nos va a sacar de este atolladero...



Siguen desatados y todos en riesgo.....



Otras 10 defunciones se registraron en Monclova a causa del coronavirus y por una nos entra y por otra nos sale...



Bastante común ver a la gente sin cubrebocas aún en el transporte público, en oficinas y hasta los taxistas que de todo se quejan, no acatan las disposiciones sanitarias...



En todos los negocios incluidos los centros comerciales, los mismos trabajadaores no usan cubrebocas...



La pulga de la Miravalle ayer estaba a reventar como si no estuviésemos luchando contra un virus desconocido...



Claro que el comercio ambulante tenía que ser reactivado porque muchas familias dependen de esa actividad, pero el problema es que ni vendedores ni clientes respetan las medidaas elementales como es el cubrebocas y la sana distancia y todo por ir a comprar cosas que en su mayoría no son de primera necesidad...



Tampoco las autoridades le han puesto mucha lupa a las pulgas y por eso no se frenan los contagios...



Opaca campaña en el PAN...



Los panistas de Frontera ya andan entrando en pánico porque nada más no despega la campaña de su candidato por el Distrito 06, José Luis Castro...



A la buena de Dios lo aventaron de candidato, sin trabajo previo y sin imagen, pues ya les anda, dijera mi abuela...