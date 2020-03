15 Marzo 2020 04:10:00

Decisión impugnada

Finalmente en el Partido del Trabajo se animaron a impugnar la decisión de los consejeros electorales para darle portazo al intento de alianza con el Movimiento Regeneración Nacional. De acuerdo con los becarios, perdón, perdón, integrantes de consejo general del Instituto Electoral de Coahuila, la coalición nació muerta pues los partidos políticos involucrados ni siquiera cubrieron requisitos básicos, como las firmas de sus dirigentes.



Pero como la esperanza muere al último, por lo menos en el PT decidieron recurrir a la siguiente instancia, es decir, el Tribunal Electoral local para tratar de revertir la decisión del IEC. La impugnación, con más de 50 hojas, la presentaron este domingo Rogelio Tornero Carrillo, comisionado de la dirigencia nacional del PT en Coahuila y el representante ante el IEC y el INE, Ricardo Torres Mendoza.





De por sí



Cuatro días es lo que resta de clases a los alumnos de educación básica, es decir, desde jardín de niños hasta secundaria. Justo después de que se hicieron viral las declaraciones de Esteban Moctezuma Barragán, para más señas titular de la Secretaría de Educación en los tiempos de la 4T, respecto a que el periodo vacacional de Semana Santa se anticipa y se amplía a un mes, en Coahuila por lo visto estaban al tanto del anuncio y para pronto lo formalizaron.



Se trata de evitar riesgos y ser concordantes con la emergencia mundial, pero si al secretario de Educación, Higinio González, no le alcanza la vida para obligar a miles de maestras a reponer el pasado lunes, cuando se ausentaron con motivo de la movilización feminista, menos tendrá condiciones para recuperar dos semanas más de vacaciones.







Corte de caja



En donde también habrá corte de caja en torno a la crisis por el Covid-19 es en la Universidad Autónoma de Coahuila, pero hasta el próximo martes, cuando los integrantes de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) se reúnan con el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro Bórquez, y con el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.



Hasta entonces tomarán la decisión respecto a si se suman o no a las vacaciones adelantadas y extendidas, pero por lo pronto el que prepara maletas para estar el martes en la Ciudad de México y decir presente en el encuentro, es el rector de la UAdeC, Salvador Hernández Vélez.



La mesura de las universidades públicas como la Autónoma de Coahuila, contrasta con la decisión de instituciones privadas para suspender todas sus actividades académicas presenciales.







No va



Hub quien apostó doble a sencillo a que Rubén Humberto Moreira Guerrero se subiría a las campañas para diputados locales como aspirante y si bien es cierto se oyó fuerte el rumor, ahora se sabe que el presidente del Partido Unidos, no irá en las boletas electorales, pues no será candidato, por lo menos no de mayoría relativa.



En Unidos, nos comentan, su dirigente se mantendrá en la talacha estatal, con recorridos por las distintas regiones y respaldando a los nominados. Por cierto, nos aseguran que habrá rostros conocidos y uno que otro nuevo. Por lo pronto es un hecho que de los integrantes de la “Chiquillada”, a Unidos se le ve más presencia. A ver si les alcanza para mantener el registro.







No se confía



La que no se quiere confiar y soportar su candidatura solo en la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación es Martha Loera Arámbula, virtual candidata del PRI a diputada local por el Distrito 15, de Saltillo.



La idea de la profesora, nos comentan, y de quien le coordinará la campaña, el exdirector del Instituto Municipal del Transporte, Sigfrido Macías Pérez, es mantenerse vigentes con el Magisterio, pero también echar mano de todo tipo de respaldo y con ese mismo fin se reunieron hace días con liderazgos que Samuel Rodríguez Martínez, dirigente del PRI en Torreón, mantiene en la capital del sarape y el pan de pulque.







Al relevo



Por cierto, está prácticamente listo el nombramiento de quien ocupará el asiento que Martha Loera dejó en la dirigencia estatal del PRI, en donde se desempeñó como secretaria general. También falta designar al relevo de otro virtual candidato a diputado, Álvaro Moreira Valdés, quien irá por el Distrito 16, también de Saltillo.



Los nombramientos están sobre el escritorio del dirigente estatal, Rodrigo Fuentes Ávila y por estos días se van a formalizar.





Sin pretextos



Pasó el censo de potenciales proveedores de carbón de la Comisión Federal de Electricidad y el llamado de los productores y autoridades de Coahuila para el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es que ya no hay pretextos para no cumplir su compromiso de darle oxígeno a la economía de la Región Carbonífera.



Como lo anticipamos, en el censo estuvieron el superdelegado Reyes Flores Hurtado, además de enviados de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Dirección General de Minas, del Servicio Geológico Nacional y del Fideicomiso del Fondo Minero.