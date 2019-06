27 Junio 2019 04:10:00

Decisión muy planchada

Decisión muy planchada



Muy planchado resultó el nombramiento de Hugo Morales Valdés como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, para ocupar el cargo que el 28 de mayo dejó Xavier Díez de Urdanivia Fernández. Sin discusión de por medio y lo más pronto posible, en el Palacio de Coss se resolvió la designación y los diputados no se detuvieron en tomarle de inmediato la protesta de rigor.



Eso sí, no crea que el nombramiento del extitular de la Fiscalía General del Estado en Torreón salió por unanimidad; la votación fue por cédula, a sobre cerrado, es decir, en lo oscurito, y el resultado fue de 18 votos a favor, de los 25 disponibles. Se suponía, y eso es lo único novedoso, que el nuevo ombudsman traía respaldo completo del PRI y PAN, pero por lo visto no fue así.







Meterle ruido



El diputado Benito Ramírez Rosas permanece hospitalizado luego del trágico accidente carretero en el que perdió la vida uno de sus colaboradores, pero eso no impidió que tratara de meterle ruido a la sesión plenaria de este miércoles.



Presentó un escrito a la Junta de Gobierno y hasta contrató al notario público 8 de Sabinas, para protestar porque supuestamente lo dejaron fuera de las discusiones en la Comisión de Gobernación y en el Pleno, sobre la designación del nuevo presidente de la CDHEC.



El problema es que el legislador sí fue notificado de las sesiones y hasta hay un documento con la firma de recibido de la convocatoria, pero además pretendía votar y presentar sus argumentos desde su cama, en el hospital Z´Cruz de Nueva Rosita, ¡a través de videoconferencia! Lo anterior, aun cuando esa posibilidad en ningún apartado de la Ley Orgánica del Congreso se contempla.



No es la primera ocasión en que el coordinador del grupo parlamentario de Morena queda en evidencia por el desconocimiento de la ley.







A pedir perdón



Los ojos del país estarán puestos este jueves en Allende. Al filo del mediodía se reunirán en la plaza pública el gobernador Miguel Riquelme y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, con familiares de personas desaparecidas hace ocho años.



Habrá protocolo de autoridades estatales y federales para pedir perdón a las víctimas y a sus familias por los acontecimientos de violencia y la complicidad y omisiones de las autoridades de entonces.



También estarán el subsecretario de Derechos Humanos de la Segob, Alejandro Encinas Rodríguez; Karla Quintana, comisionada nacional de búsqueda de personas desaparecidas, y el director de la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Luis Efrén Ríos Vega.







No es broma



Si el próximo viernes por la tarde se topa con la exdiputada federal Mary Telma Guajardo Villarreal en la Plaza de Armas de Saltillo, no crea que andará de paseo, sino en plena campaña de afiliación de militantes para lo que queda del Partido de la Revolución Democrática (PRD).



La propia exdelegada especial del PRD en Durango encabezará el proceso de registro de antiguos y nuevos militantes, al puro estilo de como lo acaban de hacer los priistas, aunque guardando las proporciones correspondientes.



Al parecer, “la comadre” viene por el rescate del perredismo en Coahuila… antes de que se termine de extinguir.







Pólvora mojada



Muy mal informado resultó Jesús de León durante la rueda de prensa en Ramos Arizpe, en la que prometió hacer explotar una bomba mediática. Según el dirigente del PAN Coahuila, agarró con los dedos en la puerta al alcalde priista José María Morales, al revelar la supuesta entrega de apoyos económicos oficiales a militantes del PRI.



Se refirió a dos casos: una joven becaria del Tec de Monterrey, que recibió apoyo único de 4 mil pesos para continuar sus estudios, y la coordinadora de un comedor para ancianos, que si bien no niega su militancia priista, destina el dinero para costear el desayuno diario de quienes no tienen alternativa.



Además, la supuesta bomba que haría explotar el dirigente panista, en realidad resultó pólvora mojada, pues son datos que el propio Ayuntamiento hizo públicos ¡desde abril! Al parecer alguien lo malinformó y las miradas apuntan a la regidora Martha Lío Rodríguez, famosa por el gusto de aparecer empistolada en fotografías.







Lo ratifican



Por cierto, más que firme quedó Chuy de León al frente del Partido Acción Nacional en Coahuila. La Sala Superior del Trife resolvió que el Tribunal local y la Sala Regional en Monterrey tuvieron razón al dejar de lado los argumentos de fraude en la elección interna de diciembre, que presentó el médico fronterense Mario Dávila Delgado.



Con el nuevo fallo, sigue con vida y con las riendas del albiazul el grupo político que, según esto, todavía lidera el excandidato a senador y a gobernador, Guillermo Anaya Llamas. Lo que sigue, nos comentan, es la asignación de candidaturas para diputados locales. Se aceptan sugerencias.







La envidia lo corroe



Al que no le fue bien en los negocios, por lo menos no como esperaba, al convertirse en diputado local, fue al sampetrino Edgar Sánchez Garza, quien llegó al cargo postulado por Unidad Democrática y de buenas a primeras se deslindó para convertirse, según él, en “independiente”.



Creyó, nos comentan, que al empezar a saborear las mieles del poder tendría acceso en automático a distintos beneficios, como contratos para sus empresas, pero no fue así y al parecer no lo ha podido asimilar.



¿Será que por eso recientemente se fue a la yugular en contra de las empresas Constructora Mayrán de San Pedro, S.A. de C.V., Industrial de Asfaltos y Pavimentos, S.A. de C.V. y Ricman, S.A. de C.V., propiedad de sus tíos, a las cuales no les ha ido tan mal?