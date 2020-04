07 Abril 2020 03:10:00

Decisivo MARS

Nunca como ahora es necesario un líder y gobernadores determinantes, Miguel Ángel Riquelme Solís está decidido a proteger a su pueblo seguir la lucha frontal contra la pandemia de Covid-19 aplicando rigurosas medidas desde hoy.



Desde Monclova donde el número de contagios llega a 58 con 5 muertos, el Gobernador presidió junto con el alcalde Alfredo Paredes, la reunión del Subcomité de Salud para dar informes y obligar al ciudadano a quedarse en casa.



Empezando por el cierre de los puestos de comida, que han sido punto de concentración de los que voluntariamente no respetan el “quédate en casa”.



Los casos de neumonía atípica serán tratados como sospechosos de Covid-19, si hay decesos por esa causa, los cuerpos serán tratados con medidas especificadas, bajo un ordenamiento jurídico y legal para tratar los cuerpos.



Un sepelio con 10 personas, se habría dicho, en algunos casos registrados la decisión es incinerar o sepultar de inmediato.



El plan de acción incluye el lado social, garantiza alimentación a las familias más vulnerables, se les dotará de cubrebocas que es obligatorio usarlo desde ayer.



El DIF del Estado anunció la entrega de alimentos para llevar en los diversos comedores que operan en el Estado..



Riquelme se ha mostrado como el Gobernador que los ciudadanos quisieran ver a otro nivel, sin distingo de colores se ha hermanado con Alfredo Paredes, bajo el compromiso que vendrá la otra semana, así lo ha hecho con otras regiones.



LLEGÓ JAVIER



El que estuvo en la reunión del Subcomité de Salud fue el Secretario Técnico del IMSS, Javier Guerrero García, por el que tanto preguntaron, reclamaban su presencia y reprochaban su falta de apoyo.



Si alguien tiene la radiografía completa de cómo está el IMSS en Coahuila, es Guerrero, sabe de la corrupción y desmanes que ya reportó y propuso soluciones, seguramente esperaba soluciones.



Su ausencia tiene dos percepciones, si salía a dar la cara sin soluciones, lo linchaban y si no salía también, Guerrero no es de los que se ocultan.



Era por respeto, cariño e interés por su Estado y los que creen en él, cuando menos un mensaje por redes sociales de respaldo moral, solidaridad.



Total tiene el pretexto por su edad, pero apareció y de brazos cruzados no se queda.



TURBO



Con el primer caso de Covid-19 de una doctora, fallecida, de la Clínica 9 en Frontera, las brigadas de inspección en centros comerciales y el perifoneo del Municipio se reforzó.



Casi obligado el quedarse en casa, usar el cubrebocas cuando sea estrictamente necesario salir a la calle.



Florencio Siller les tiene marcaje personal a las brigadas encargadas de hacer que se cumpla el Quédate en casa, diría a los suyos que están contratiempo para evitar se propague en las siguientes dos semanas.



GENEROSO



El que lanzó la primera bola, fue el diputado panista y candidato a reelegirse, Gerardo Aguado Gómez, quien anunció donar 3 meses de su salario a familias y negocios de Torreón.



“Por ti saldremos adelante” nombró a su proyecto, actuar, sumar y poner en acción en beneficio de los que menos tienen y pasan momentos difíciles”, dijo.



No te oyes Maru Cázares ni las diputadas de Monclova Rosa Nilda González y Gabriela Garza.



SOLIDARIA UTRCC



Hay personas e instituciones solidarias en esta contingencia sin ser políticos, el director de la UTRCC, Alfredo Oyervides, junto a su equipo de trabajo y alumnos, elaboraron platillos para donarlos a personal del Hospital Amparo Pape.



Se lucieron los chef, Carlos Martínez Arteaga y Fernando García Rendón, maestros de la escuela de Gastronomía de la Universidad, apoyados por alumnos claro.