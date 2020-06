21 Junio 2020 04:10:00

Declaratoria de guerra

Declaratoria de guerra



El acuerdo de la Alianza de Gobernadores para grabar con impuestos locales la explotación y uso de combustóleos, no solo es respuesta a la decisión de la “cuatroté” para echar por tierra los proyectos de energías alternativas, para los enterados significa además una declaratoria de guerra velada.



Los gobernadores Miguel Ángel Riquelme, Jaime Rodríguez, Francisco García, José Rosas, Silvano Aureoles, Enrique Alfaro, Ignacio Peralta y Diego Sinhué Rodríguez, más los que se sumen, no esperan más que embestidas del Gobierno federal y según los que saben, van por su propia República.







Las de Caín



El que ha visto las de Caín es Román Alberto Cepeda González. Al titular de la Secretaría de Trabajo en Coahuila le encargaron el Subcomité Técnico Regional Covid-19 Laguna y no lo ha hecho mal, pero le toca lidiar con los desplantes y ocurrencias de Jorge Zermeño Infante.



De todos es conocido que al Alcalde de Torreón literalmente le valen los lineamientos para hacer frente a la contingencia por el coronavirus, y ahora mismo, su municipio enfrenta las consecuencias como el de mayor número de contagios, no solo en Coahuila sino en la región.



Lo bueno es que Román Alberto tiene buena mano izquierda.







En La Ventura



Festejo anticipado para los papás del ejido La Ventura. Por allá anduvieron este sábado los diputados locales Boreque Martínez y Andrés Loya, y el legislador federal Fernando de las Fuentes. Le dijeron sí a la convocatoria del coordinador de la bandada priista en el Palacio de Coss y dirigente local del PRI, Jaime Bueno Zertuche, para no dejar pasar la fecha.



Hace días anduvieron en lo mismo la senadora Verónica Martínez; las diputadas Diana Patricia González y Chayito Contreras, además del diputado Jesús Berino, los regidores municipales Beatriz Fraustro y Manolo Gaona, y el secretario de acción electoral priista, Inocencio Aguirre, entre otros.







Copian a fifís



¿Un aproximado de 300 vehículos son muchos o pocos para la caravana de apoyo a un Presidente de México? Difícil saberlo, pero de ese tamaño fue la movilización que Morena y morenistas desarrollaron este sábado en Torreón para manifestar su respaldo al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador.



La caravana, organizada por la diputada federal Miroslava Sánchez Galván, quien pretende regresar por sus fueros a la dirigencia estatal, no tuvo buenos comentarios, pues en las “benditas redes sociales” los tildaron de copiones, pues en las últimas semanas los fifís repudian al Gobierno federal precisamente dando la vuelta desde sus coches.







Visita de AMLO



Si no hay cambios en la agenda, Andrés Manuel López Obrador estará en Coahuila hacia finales de julio. En las últimas semanas la representación del Gobierno federal en Coahuila le echó ganas en habilitar las sucursales del Banco de Bienestar en comunidades rurales y semiurbanas y en teoría la visita giraría en torno a ello.



Otro motivo sería el de las universidades denominadas del Bienestar Benito Juárez. Ya hay tres en Coahuila y hasta presumen matrícula.







Más que un tuit



Y a propósito de morenistas, en las regiones Centro y Carbonífera esperan mucho del senador Armando Guadiana Tijerina, más ahora que la Comisión Federal de Electricidad canceló de un plumazo los contratos para comprarle carbón a empresas del Grupo Acerero del Norte. Más de 2 mil empleos directos y otros 5 mil indirectos en juego.



El legislador de Morena aventó un tuit en reclamo a la decisión, pero los habitantes de aquellas regiones esperan mucho más que eso. ¿Qué tal un pronunciamiento formal, profundo desde la Comisión de Energía del Senado, la cual preside? Sería un revire certero a las ocurrencias de la 4T, sin duda.







Lluvia de amparos



En más de esto, durante la semana se irán clarificando las medidas legales de las empresas del GAN para tratar de revertir la decisión del Gobierno federal respecto a la compra de carbón.



Hay contratos de por medio y la salida más viable es la lluvia de amparos, tanto de las minas de Alonso Ancira Elizondo, como de empresas proveedoras que también resultan afectadas.