16 Mayo 2020 03:10:00

Deficiente servicio de salud en Ocampo…

Las autoridades de Ocampo, o entienden que tienen un problema grave con los contagios de Covid, o la cosa va a crecer como en Sacramento, donde ya suman 20 casos positivos y tienen en la mira a otros 10 sospechosos y en espera de resultados de la prueba...



Mientras los funcionarios hagan como que trabajan, los resultados van a ser negativos, porque finalmente es algo que no van a poder ocultar, de nada sirve que mientan si todo se les puede salir de las manos...



Según el regidor de Salud, Feliciano Arizpe, que no sabe nada de medicina, vaya ni de primeros auxilios, menos la forma de actuar en una contingencia de éste tamaño; la familia donde pertenecen los cuatro casos positivos están bajo resguardo municipal y se les proporciona lo necesario para que no salgan de su casa...



El señor regidor dijo que hasta les hacían mandados para que se quedaran en casa, que les llevan despensa y demás, pero parece que la cosa no es así...



Vaya usted a saber, pero sería un error garrafal que las personas afectadas no tengan cubiertas sus necesidades básicas, porque la Presidencia no está al pendiente de ellos para que no se rompa el confinamiento...



Hasta el momento se ha mantenido en 4 el número de personas contagiadas en Ocampo y ojalá la cifra quede ahí, porque no hay ni un médico que atienda...



Y es que el servicio médico en el pueblo es verdaderamente desesperante, hay dos doctoras que ahí viven pero se niegan a consultar de manera particular y en el Centro de Salud y en el ISSSTE, pues médicos es lo que falta...



Pero a más de un año en la Presidencia, la alcaldesa Laura Mara Silva no ha podido cubrir esta apremiante necesidad en el pueblo y siguen las deficiencias...



En lugar de darle la dirección de Salud a Irene Valadez, que no ha de saber ni poner una curita y nadamás porque es lideresa del PRI y esposa del Secretario del Ayuntamiento, mejor debería haber contratado en ese puesto a un médico de profesión que estuviese dispuesto para atender a los ocampenses a la hora que sea...



Que colecten medicamento para que se les proporcione a las familias de escasos recursos y no que los funcionarios baquetones estén cruzados de brazos...



Es increíble que en pleno 2020, en Ocampo no te puedes enfermar en fin de semana, ni en días festivos porque no hay ni quién te vea...



Han pasado alcaldes del PRI y del PRD y nadie ha hecho nada, y parece que seguirá igual lo que resta de la administración...



Voluntad de ayudar en la contingencia...



Cuando llega la desgracia queremos ver que los servidores públicos desquiten su sueldo...



La mayoría en ésta contingencia ha permanecido ajenos a las necesidades ciudadanas, es más, ni sabemos quiénes son muchos de los regidores de Monclova y de la mayoría de los municipios de la región..



Así que ver al director de Protección Civil, Agustín Pérez Ramos con toda una estrategia para respaldar a la comunidad, pone de buen humor a cualquiera...



Y es que desde que inició la pandemia, el funcionario ha estado presente en algunos casos hasta haciendo trabajo que a otros les corresponde...



Y la más nueva actividad es ir al Seguro Social a surtir el medicamento de personas que no pueden salir de su domicilio y lo entregan hasta la puerta de su casa con receta y todo...



Ojalá que se contagien algunos y le alcancen el paso a Agustín Ramos, que en honor a la verdad ha hecho buen trabajo en ésta pandemia...



Porque todos cobran pero muy pocos desquitan, y pareciera que todos se fueron a la cuarentena...