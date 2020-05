02 Mayo 2020 04:10:00

¿Deja Guadiana Morena?

Era secreto a voces que la relación de Armando Guadiana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, no se encuentra en su mejor momento y durante la semana el propio senador se encargó de dejar en claro que si bien no hay rompimiento con el líder de la 4T, la liga que los unía se tensó desde hace meses.



Y con este escenario de por medio, Guadiana Tijerina cerró semana en la Cámara de Senadores y convocó a rueda de prensa, precisamente para dar declaraciones que de seguro no gustaron en Palacio Nacional. Aseguró que no se va de Morena, por lo menos no ahora, pero tampoco está dispuesto a convertirse en un legislador “florero” que le diga sí a todo lo que venga desde la oficina presidencial.



Lejos quedaron los días cuando al tabasqueño se le hacía de noche en algún rincón de Coahuila y siempre tuvo cerca al legislador, y frente a esto hay quienes se preguntan si ahora están cerca los tiempos del rompimiento. ¿Se va Guadiana del partido de moda?







La comodidad del sueldo



Entrado en gastos, Guadiana Tijerina metió el pie en terrenos pantanosos y penados por los fanáticos de la cuarta transformación, como alzar la voz, reclamar y emplazar a López Obrador, esta vez para que lo más pronto posible la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de Arturo Herrera Gutiérrez, y la de Economía, de Graciela Márquez Colín, liberen apoyos “reales” para las micro, pequeñas y medianas empresas.



Dijo que son varios los llamados al respecto, pero hasta ahora “no nos han hecho caso” y de paso criticó a funcionarios de primer nivel, como el subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, pues sus llamados a los mexicanos para quedarse en casa, los hace desde la comodidad del sueldo que recibe cada quincena, mientras que la mayoría de los mexicanos deben salir “para corretear la chuleta”.







Hay más



El caso de Armando Guadiana cobra relevancia porque se trata de un protagonista de la 4T, pero hay más legisladores coahuilenses que rechazan la intentona del Presidente de México para tener poder absoluto sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación, como la senadora del PRI, Verónica Martínez García y los diputados federales Evaristo Lenin Pérez Rivera, independiente, y la panista Silvia Garza Galván.



Luis Fernando Salazar y Diego del Bosque, este último conocido como el “diputado fantasma”, pues solo aparece de repente, no le pueden decir que no al Presidente y por lo tanto están a favor de la medida.







Dormilón y oportunista



¿Así, o más oportunista la campaña del diputado federal Luis Fernando Salazar Fernández, quien en un intento por ganar terreno frente a los tiempos electorales del próximo año, se inventó el programa Estamos Contigo, en el cual supuestamente entregará equipamiento de seguridad personal y hasta un seguro de vida para el personal médico que atiende a los pacientes con contagio de coronavirus.



Alguien debería decirle al “Hooligan”, o “diputado dormilón”, como lo llaman, que si en algo se aplicaron las autoridades federales y estatales fue precisamente en resolver los reclamos de médicos y enfermeras para contar con las medidas adecuadas de seguridad sanitaria, pero por lo visto se trata de figurar, aún a costa de la emergencia de salud. Los malpensados sugieren que ante la escasez de cerveza, una campaña de donación en ese sentido le daría mejor dividendo político en las colonias.







Será la Sedena



Confirmado. Será la Secretaría de la Defensa Nacional la que opere, de la mano con la Secretaría de Salud estatal, el Hospital Covid en el que se va a convertir el Oncológico de Saltillo. El viernes hubo recorrido para revisar las adecuaciones que se hacen desde hace tres semanas. En esto anduvieron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el general Enrique Covarrubias López, comandante de la Sexta Zona Militar.



Gobernador y comandante estuvieron acompañados por el titular de la Secretaría de Gobierno, José María Fraustro Siller; por el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez y por el alcalde de esta capital, Manolo Jiménez Salinas, además de parte del personal médico de la Sedena que estará al frente de la institución.







Se van a sumar



En los hospitales universitarios del país le van a entrar a la emergencia sanitaria, por ahora con capacitación para su personal en materia de manejo y atención de pacientes con coronavirus. El viernes cerraron semana con reunión virtual los rectores de universidades públicas que cuentan con hospitales, como el de Coahuila, Salvador Hernández Vélez.



La idea es que el personal de los hospitales universitarios estén preparados para sumarse, de ser necesario, a la atención de la emergencia.



El encuentro fue coordinado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies) y participaron, entre otros, el secretario general del organismo, Jaime Valls Esponda; el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Julián Ventura.