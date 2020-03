03 Marzo 2020 04:10:00

Deja Lenin el PAN

En las próximas horas, el multifacético diputado federal Lenin Pérez Rivera, renunciará a las filas del PAN, el cual le dio oxígeno durante su estancia en San Lázaro. Para tratar de guardar las formas, o lo que es lo mismo, disimular, el originario de Acuña, se va a declarar legislador “independiente”, pero la verdad es que se arregló con Morena para la elección de alcaldes y diputados federales de 2021.



Habrá quienes aseguren que la decisión de Lenin fue arrebatada, puesto que para el 21 los dados todavía están en el aire.



Por lo pronto, para 2020, UDC va solo y habrán de demostrar si realmente traen lo que dicen, o por lo menos suficiente para sobrevivir, de lo contrario, hasta el mismo Morena habrá sobrevaluado al hasta hoy diputado federal panista.





Tereso, para el 2021



El dirigente cetemista en Coahuila admitió, en entrevista para Tele Zócalo Nocturno, al contador público Francisco Juaristi Santos, su interés por competir en 2021 por un asiento en la Cámara de Diputados.



La idea de quien recién fue electo como secretario General Adjunto de la dirigencia nacional de la CTM, es garantizar un lugar para el sector obrero en la próxima Legislatura, de ahí que no tendría empacho en ir a la contienda y al mismo tiempo buscar un buen lugar en la lista de preferencias.





Flaca la caballada



Al interior del Partido Acción Nacional en Coahuila, hay reclamos airados por que la caballada de seguros candidatos a diputados locales está muy, pero muy flaca en los 16 distritos en disputa.



Y se refieren a nombres como Juanita Annel Peña Esquivel, Ana Cristina de los Santos Martínez, José Alfredo Galindo Galindo y Antonio Nohé Cantú Velázquez, quienes tienen amarrada la nominación por los distritos de Acuña, Piedras Negras, Sabinas y San Pedro. También están Rolando Valle Farías, por Monclova; José Luis Ernesto Castro Garza, Monclova y Frontera y Adriana Martínez Castañeda, en Matamoros.



Los panistas, no solo los de a pie, además los de posición acomodada, advierten que no es el punto número uno, sino el único en la agenda de Jesús de León Tello, la de garantizar que su jefe Guillermo Anaya Llamas, logre un asiento en la próxima Legislatura. ¿Cómo la ven?





Crisis de candidatos



La crisis de candidatos en Acción Nacional llegó al extremo de que la principal apuesta para los comicios del 7 de junio, está en la reelección de Gerardo Aguado Gómez, actual legislador local, quien tiene enfrente a Rolando Anaya Araujo; o el caso de Fernando Izaguirre Valdés, quien como los anteriores, competirá en Torreón. María Eugenia Cázares, cuya función pasó de noche en la actual Legislatura, también va por la reelección. ¡Imagínense!



Ángela Campos García y Patricia Elena Corral Macías van por Torreón y Mayra Verástegui Gil, ¿le suena?, va por el Distrito de Ramos Arizpe.





De por sí…



En Saltillo, los panistas irán a la competencia interna, lo cual es mucho decir porque de por sí ya andan divididos y en tercer lugar de las preferencias electorales.



Carlos Vladimir Ramos Gutiérrez y Javier Orlando Torres Cepeda, se enfrentarán por el Distrito 13; Amal Lizette Esper Serur y Rosario Jiménez Sifuentes, por el Distrito 14; Nancy Aidé Núñez Alonso va sola en el Distrito 15 y por el 16, van Juan Guillermo Reyna Orgaz y Sergio Hernández Sáenz, cuyos perfiles no suenan en las colonias populares, de las que mayoritariamente se compone esa demarcación.





Para los jueces



El que arrancó semana en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila, es el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Miguel Felipe Mery Ayup. Estuvo de visita para firmar con el rector Salvador Hernández Vélez, un convenio para poner en marcha investigaciones de manera conjunta y programas de trabajo para mejorar el desempeño de los jueces, secretarios y actuarios.



La medida forma parte de los anuncios hechos por Mery Ayup, sobre mejorar las condiciones laborales de quienes forman parte del Poder Judicial.



En la misma reunión estuvo el director de la facultad de Jurisprudencia, Francisco Luis Yáñez Armijo, a quien sin embargo no le tocará ver nada de lo convenido, pues está por ser relevado en el cargo.





Van a contienda



El Partido Verde Ecologista, en donde en realidad manda José Refugio Sandoval, irá con candidatos a diputados locales solo en la mitad de los distritos, y resolverá las nominaciones por medio de contienda interna. En el Distrito 2 de Piedras Negras, los aspirantes son Raúl Tamez Robledo y Alejandro Rubio Balderas; en el 7 de Matamoros, Lizeth Inungaray González y Wendy Salazar Olivares; 8 de Torreón, Claudia Rodríguez y Alma Ramírez; 9 de allá mismo, Víctor Santibáñez y Elmer Cruz; 10 también de Torreón, Felipe Maycotte y José de Jesús Martínez.



Por el Distrito 12 de Ramos Arizpe, Claudia Leza Ortega y Martha González Müller; 13 de Saltillo, Diana Patricia Mendoza y Claudia Romero Aguirre y 15, también de la capital del estado, Fernando Villarreal y Dagoberto Sánchez Garza.