05 Febrero 2020 04:10:00

Dejan solo a Chilo

Isidro López Villarreal no la tiene fácil y deberá enfrentar penalmente las denuncias de la Auditoría Superior del Estado por los más de 385 millones de pesos que se esfumaron del Gobierno municipal durante su periodo como Alcalde, es decir, entre 2014 y 2017.



En el Congreso del Estado ni los diputados panistas, y menos los de oposición se atreven a meter las manos al fuego por el exedil, quien enfrenta procesos tanto en la Fiscalía General del Estado, como en la Fiscalía Anticorrupción.



Por lo pronto, el presidente de la Junta de Gobierno, Emilio de Hoyos Montemayor, quien además preside Unidad Democrática, el cual junto al PAN impulsó la candidatura de Chilo, dejó en claro que las denuncias deberán seguir su curso y ante las evidencias del Ministerio Público, el exalcalde deberá responder y enfrentar las consecuencias.



Y todavía quiso ser candidato del PAN a la gubernatura, ¿se acuerdan?





Cartucho quemado



Por cierto, el problema para Chilo es que ni los de su propio partido político lo quieren, o por lo menos no quieren cargar con sus culpas por el peculado y desvío de recursos que se le señalan en las denuncias penales de la Auditoría Superior del Estado



Al finalizar su Administración terminó peleado con todos y es fecha que en la cúpula panista le dicen fúchi, guácala a la posibilidad de levantarle la mano como candidato a diputado local.



Es cartucho quemado, dicen los panistas que encabeza el dirigente estatal, Jesús de León Tello. Además, si no es candidato, el exalcalde tendrá tiempo de sobra para preparar su defensa legal.



Veremos.





Tres cosas



Coahuila amaneció este martes con la noticia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, respecto a que la entidad le había hecho gestos al Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi. Nada más alejado de la realidad y el revire llegó pronto.



Desde la Canacintra, ante empresarios, dirigentes sindicales y buscadores y ofertantes de la Feria del Empleo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme, recordó a la cuarta transformación que desde hace una semana tienen el “sí”, pero falta ver las letras chiquitas del convenio y en ellas deberán venir tres cosas: definiciones respecto a quién se encargará del sueldo de mil 600 empleados del Sistema de Salud federalizado; costos de operación de los hospitales Oncológico y Materno Infantil y con cuánto contará Coahuila de los 40 mil millones que este año habrá para salud. Nada más, pero nada menos.





Coordinadores municipales



Este miércoles habrá actividad en la Asociación Estatal de Servidores y Exservidores Públicos Priistas. El organismo que encabeza el secretario de Gobierno, José María Fraustro Siller, extenderá los nombramientos a los coordinadores municipales para la Región Sureste.



La cita para los asociados es a las 17:45 horas en uno de los salones del Mesón Principal y como hay proceso electoral en curso, de seguro habrá mensajes políticos interesantes. Veremos.





En brigadas



Los que andarán con agenda a tope son los empleados del DIF Coahuila. En el marco del Día Mundial contra el Cáncer, establecido por la Organización Mundial de la Salud, el gobernador Riquelme y su esposa, Marcela Gorgón, les pidieron meter el acelerador en las brigadas para prevenir dicho padecimiento y se espera que esta semana lleguen las brigadas a las colonias Landín, Peñita, Tierra y Libertad, y Omega, en Saltillo, y los ejidos Plan de Guadalupe y Palomas, en Ramos Arizpe.



Además está en operación la brigada permanente de detección de cáncer a través de los consultorios de las coordinaciones del DIF Coahuila en las regiones Sureste, Laguna y Centro-Desierto, con servicios gratuitos como exámenes para prevenir de papanicolaou, virus del papiloma humano y coloscopía, así como exploración de mama a mujeres menores de 40 y pases de envío para mastografía a mayores de 40 años.





Buen Pacto



El llamado a cerrar filas en torno al desarrollo económico del estado que hizo el gobernador Riquelme al firmar el Pacto Coahuila con empresarios, dirigentes sindicales, académicos y representantes de la sociedad civil, por lo visto se empieza a notar con resultados.



Por ejemplo, nos señalan, está la primera de 16 ferias del empleo de este año que se puso en marcha con 50 empresas de la Región Sureste, que se unieron para ofertar 3 mil empleos.



Por cierto, durante el evento anduvo muy activo el titular de la Secretaría de Trabajo del Gobierno estatal, Román Alberto Cepeda, quien dejó ver la buena relación que lleva con empresarios, representantes de sindicatos y de los tres órdenes de Gobierno.





Buscan candidatos



Vaya lío que enfrenta más de un partido político para cumplir con el requisito de género y de cuota juvenil al momento de seleccionar candidatos a diputados locales. Por ley, la mitad de las nominaciones deberá ser para mujeres y del total, un tercio para jóvenes.



Entre más chico sea el partido, mayores las dificultades para alcanzar la cuota. Es el caso, nos aseguran, del Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano y el de la Revolución Democrática, al grado de que en este último animan a la exdiputada federal, Mary Telma Guajardo Villarreal, para ir por una nominación.