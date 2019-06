10 Junio 2019 04:10:00

Del dicho al hecho…

Se suponía que en la Cuarta Transformación no habría delegados federales en los estados, salvo el representante del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero se sabe de una lista que en el caso de Coahuila tiene Reyes Flores Hurtado, con sus propuestas para renovar los mandos en cada dependencia. La carpeta con los nombres es abultada: se trata de 52 delegaciones, gerencias y coordinaciones federales, con asentamiento en el estado.



Según esto, el superdelegado revisa cada nombre con el secretario de Estado correspondiente; quieren evitar goles como el de Jesús Torres Charles, cuando al inicio de la actual Administración lo contrataron como administrador central de Investigación Aduanera, en el SAT.



Sobre el “punch” político de Flores Hurtado, hay versiones encontradas. Algunos no lo ven colocando perfiles en puestos claves en Coahuila, pero para otros sí trae con qué. Veremos.



Dos debates



Quienes vayan a la elección interna del PRI para renovar la dirigencia nacional, que por ahora ocupa Claudia Ruiz Massieu, se van a enfrentar en dos debates: el primero, el 17 de junio, y el segundo, el 7 de agosto. Este lunes los priistas amanecen con la convocatoria para el proceso interno que va a culminar con la contienda el 11 de agosto.



El registro de aspirantes comienza el 22 de junio y tres días después la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Procesos Internos validará las candidaturas. Las campañas van a arrancar el 26 de junio y terminarán el 9 de agosto. ¡45 días!



La idea del expartidazo es que en su jornada electoral haya 6 mil casillas a lo largo y ancho del país. Otro dato importante es el dinero que oficialmente podrán gastar los aspirantes. Los topes de gastos de campaña serán de 4 millones de pesos. Nada más, pero nada menos.



Por IMSS o ISSSTE



A poco más de un año de ganar las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador dará un informe sobre la cantidad de apoyos y número de beneficiarios de cada programa social de la Cuarta Transformación. El anuncio será desde Palacio Nacional el 1 de julio y, aprovechando que trae buena relación con casi todos los gobernadores, excepto los de Acción Nacional, la idea es que los mandatarios estatales digan presente.



Y en esas andando, esta semana arranca la entrega de pagos para el programa de adultos mayores. En el caso de Coahuila son más de 110 mil favorecidos que recibirán los beneficios a través de la pensión del IMSS o ISSSTE.



‘Guachicolean’ prestaciones



Los que amanecen en paro de labores son los trabajadores de Petróleos Mexicanos, en donde manda el agrónomo –leyó bien– Octavio Romero Oropeza. Anoche se organizaban para bloquear el acceso a la subestación ubicada sobre el bulevar Venustiano Carranza, en la colonia Jardines Coloniales, a manera de protesta por la suspensión del servicio médico desde hace cinco meses, o lo que es lo mismo, el “guachicoleo” de una de sus prestaciones laborales más preciadas, por parte de la Cuarta Transformación



También habrá protestas en instalaciones de Pemex en otros municipios del estado. En Saltillo, los quejosos se van a concentrar desde las 6 de la mañana.



Por partida doble



En vísperas de la visita a Saltillo del dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, no están resueltos los reclamos de profesores que no hallan la salida por los descuentos por partida doble del Impuesto Sobre la Renta.



Se trata de integrantes del Programa de Escuelas de Jornada Ampliada, es decir, que le siguen de frente con alumnos más allá del horario normal de clases y, periódicamente, reciben la compensación correspondiente. Cuando eso ocurre, el Gobierno federal les aplica el ISR por el ingreso extra y el cargo correspondiente al sueldo de cada quincena.



Hasta ahora, la Sección 5 del SNTE, en donde manda José Luis Ponce Grimaldo, no encuentra la salida. Los afectados están convencidos de que el secretario de Trabajo y Conflictos para Primaria, Joshio Gabriel Uchino, no se aplica lo suficiente y solo lleva agua a su molino.



En tercer lugar



Nada bien le fue al paisano Jaime Martínez Veloz en la contienda por la Gubernatura de Baja California. Como se sabe, Morena arrasó con más de 50% de los votos y dejó a Acción Nacional sin uno de sus históricos bastiones en el norte del país.



El torreonense asentado en Baja California compitió con las siglas del PRD y quedó en tercer lugar, con 8.5% de los votos, y para el consuelo de sus seguidores, dejó atrás a su expartido, es decir, el PRI, el cual se fue al quinto sitio, por debajo incluso de Movimiento Ciudadano. “El Jimmy” es inquieto y de seguro en breve dará de qué hablar, pero puede dar por hecho que seguirá en la política.



Qué feo se llevan



En donde se llevan muy rudo es en el partido de moda. Luego del “golpe de Estado” de hace unos días, la diputada Miroslava Sánchez Galván reclamó sus fueros como dirigente de Morena y presentó denuncia penal por despojo en contra del monclovense José Guadalupe Céspedes Casas, quien sin decir más y con el apoyo de consejeros estatales y militantes, se agenció hasta el edificio sede.



Sánchez asegura que sigue al frente de Morena en Coahuila aun cuando tiene meses que ni se para por ahí. ¿Será que lo suyo es manejar las cosas a la distancia? Por lo pronto, parece dispuesta a meter a la cárcel a su compañero de partido.