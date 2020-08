Del plato a la boca…

12 Agosto 2020 04:10:00

A más tardar el 31 de agosto se deberá definir si Luis González Briseño seguirá o no como comisionado presidente del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública en Coahuila, el famoso ICAI.



Ese día termina el periodo de González como presidente y, si bien tiene la opción y las posibilidades para ser reelecto, hay quienes aseguran que el director general del organismo, Miguel Ángel Medina Torres, echó mano de sus influencias y logró acomodar los astros en torno a otro comisionado, José Manuel Jiménez Meléndez.



Según esto, Medina Torres y Jiménez Meléndez tienen la venia necesaria, pero a ver si a la hora de la verdad no resultan como acaba de ocurrir en el Sistema Estatal Anticorrupción, en donde el que presumía ser el bueno terminó por renunciar.







Sentencia histórica



Ni la Fiscalía General del Estado, a cargo del penalista Gerardo Márquez Guevara, ni en el Tribunal Superior de Justicia, que preside el magistrado Miguel Felipe Mery Ayup, dejan lugar a dudas sobre el tratamiento que se le da en Coahuila a los involucrados en delitos de alto impacto, como el secuestro.



La sentencia en contra de un sujeto involucrado en el plagio de un empresario de la zona centro del estado, el año anterior, queda como evidencia del desenlace que tiene ese tipo de casos: 80 años de cárcel, con todas los agravantes y por lo tanto sin oportunidad de recuperar la libertad de manera anticipada.



Si nuestros archivos no mienten, no hay antecedentes en Coahuila de una sentencia de esa magnitud.







En el abandono



Sólido el cuestionamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por las deficiencias que un día sí y otro también padecen miles de derechohabientes del ISSSTE en Coahuila.



De acuerdo con la delegada especial de la Sección 5, Sonia Rincón Chanona, el Instituto está “en abandono a todos los niveles”, pues las carencias no solo están en la farmacia o en el área de urgencias, también en centros de alta especialidad.



No es común que la dirigencia sindical radicalice su posición ante el ISSSTE, pero por lo visto los profesores y sus familias están al límite de la paciencia por el abandono de los hospitales, unidades de Medicina Familiar y centros periféricos de consulta.







¿Y el delegado?



Ante la queja formal que la Sección 5, de la profesora Sonia Rincón Chanona, y el SNTE, del paisano Alfonso Cepeda Salas, presentaron por las deficiencias en clínicas y hospitales del ISSSTE, solo resta saber si la delegación en Coahuila, a cargo de Álvaro Obregón, ahora sí dará la cara o insistirá en la postura del avestruz cuando vienen los problemas.



Las quejas afloran. No hace mucho, el Sindicato del propio Instituto alertó sobre la renuncia de médicos que, ante la falta de apoyos y de equipo de protección personal, se sienten vulnerables al ejercer su trabajo. Veremos cómo reaccionan.







La decoración



Una cosa es que para evitar concentraciones masivas y alejar el riesgo de contagio por Covid-19 se haya cancelado la ceremonia del Grito de Independencia el próximo 15 de septiembre, como lo anticipó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, y otra muy diferente que la fecha y las hazañas correspondientes pasen desapercibidas.



Nada de eso. Anoche mismo lució en todo su esplendor la decoración luminosa en el edificio del Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas y la plaza de la Nueva Tlaxcala, con coloridas referencias a la fiesta patria.







No les ayuda



Cuando se presentaron en El Campanario salió el peine: trascendió que fue una militante de Morena quien convocó al delegado federal Reyes Flores Hurtado al recorrido por el sector, para revisar los daños por “Hanna”, pero lo anterior generó molestia en la mayoría de los vecinos, pues tenían una ruta de acuerdos con los gobiernos estatal y municipal.



La duda ahora es si el Gobierno federal les resolverá sus demandas, pero como vienen sucediendo las cosas, eso difícilmente ocurrirá.



Nunca, pero nunca los conflictos ciudadanos se van a resolver cuando se pone de por medio el interés político.