19 Abril 2020 04:10:00

Delegado temporal del IMSS

Donde ya se dio el cambio temporal es en la delegación del IMSS de Coahuila, a donde llega el médico cirujano tamaulipeco para hacerse cargo temporalmente de las responsabilidades de Leopoldo Santillán, quien ha sido diagnosticado como positivo a Covid-19…



Se trata de Fernando López Gómez, quien ha sido delegado del IMSS en Tamaulipas antes de ocupar otros cargos en el Seguro Social…



El nuevo delegado ha ocupado hace años el cargo en el IMSS de Tamaulipas, en donde incluso ha ocupado la responsabilidad tras una delegación muy cuestionada..



Esperemos que el trabajo del nuevo delegado Fernando López Gómez sea a la altura que Coahuila requiere, sobre todo por la problemática que se vive en esta zona fronteriza en donde las cosas van de mal en peor en materia de salud…



El nuevo delegado tendría que ser más precavido y no caer en los excesos de confianza que cayó Santillán y que lo enviaron hacia la fila de los positivos de Covid-19, en donde seguramente se contagió en Monclova y lanzó el virus a más integrantes de la delegación…



El asunto no es solo de higiene , sino de que todos estemos conscientes de lo que puede ocurrir si no acatamos las medidas de prevención…





Presionan al gobierno federal para reactivar a industriales



Donde se ve que ya presionan al Gobierno Federal para reactivarse es en algunos sectores de la industrial automotriz, quienes ven que para las cerveceras las cosas no han ido tan mal y en el peor de los casos ya el gobierno federal les ha permitido reanudar actividades…



Para Piedras Negras, la supervisión de inspectores del Trabajo y del municipio a cargo de Jesús Cruz intensiva, pero en algunos sectores no se ve tan clara y eso facilita que patrones o dueños de negocios trabajen casi de manera clandestina y eso facilita para que les clausuren…



Aquí es trascendente que Santiago Elías Castro dé puntual seguimiento a estos fenómenos, para que quienes sean sorprendidos entiendan la necesidad de aplicar la cuarentena y no se transformen en multas elevadas que no podrán pagar…



Se trata de crear conciencia y no de crear conflictos mayores a los dueños de negocios, nadie estaba preparado para esta pandemia y por ello es que es necesario tener mucha sensibilidad antes que pensar en solucionar la situación mediante una multa…





Inicia entrega de apoyo emergente



Serán más de cinco mil familias que recibirán el apoyo emergente que el gobierno local y el estatal han diseñado para los nigropetenses que no han tenido chamba las últimas tres semanas…



El padrón ha concluido y ahora lo que sigue es tener paciencia, pues será a lo largo de la semana que se hará la entrega, por lo cual se quitará la presión social a las familias que no tienen forma de sustento operable…



El alcalde Claudio Bres seguramente encabezará mañana la entrega de vales y de despensas y eso sera benéfico para que buena parte de la población “amortigüe” algo por la problemática que tenemos debido a la pandemia…



El apoyo quitará presión social, pues hay que ser conscientes de que hay cientos de familias que no tienen forma de sustento por ser del comercio informal y viven el día a día, pues cuando se decidió frenar mucha de la actividad económica no esperaban el paro de sus actividades…





Semana crítica de Coronavirus



La zona de Piedras Negras y Cinco Manantiales vivirá estas dos próximas semanas una temporada crítica en materia de coronavirus y es por ello que el secretario del Ayuntamiento de Piedras Negras, Santiago Elías Castro, ha advertido a los nigropetenses que se endurecerán las medidas de circulación y distanciamiento social…



Serán más cuestionados aquellos que anden en la calle, que incluso podrían ser sancionados con multas y cárcel si no entienden la necesidad de quedarse en casa y ayudar en las medidas de contención de propagación del Covid-19…



Si la gente no comprende que debe quedarse en casa, bien hará el gobierno local en aplicar sanciones, pues al final de cuentas se privilegia la salud de todos, a la posibilidad de que alguien salga a trabajar o divertirse…



Son los jóvenes quienes no entienden la necesidad de reguardarse y con ello promueven que se pueda propagar el Covid-19, pero no solo eso, sino que además impulsan la situación de que los hospitales puedan saturarse y que se presente la medida de que entuban a uno joven o a uno de la tercera edad...