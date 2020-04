16 Abril 2020 04:10:00

Delegado tiene Covid-19

El Covid-19 no discrimina y llegó al cuerpo de gobierno del Instituto Mexicano del Seguro Social en Coahuila. El virus de origen chino atacó de fea manera a la cúpula del organismo. Después de una semana de especulaciones y versiones encontradas, este miércoles se confirmó que el delegado del IMSS en el estado, Leopoldo Santillán, forma parte de la estadística.



El funcionario federal se sometió el martes al examen médico correspondiente y este miércoles recibió el resultado, que resultó positivo a la presencia del virus.



Nos aseguran que Santillán se encuentra fuera de peligro, pero en aislamiento dentro de su vivienda y al margen de las actividades propias de su cargo, pues la intención de sus colaboradores es que se recupere lo más pronto posible.





Hay más casos



Pero el delegado del IMSS en Coahuila no es el único con el contagio. Trascendió que Ildefonso López Sandoval, epidemiólogo de la delegación estatal, también se encuentra en aislamiento domiciliario luego de que resultó positivo a la prueba de contagio por coronavirus.



Hay por lo menos un integrante más del cuerpo de gobierno del IMSS en Coahuila con ese mismo padecimiento, pero lo que le podemos asegurar es que no se trata de Armando Rico Almanza, jefe delegacional de asuntos jurídicos.



Para este jueves se programó reunión de trabajo del cuerpo de gobierno del IMSS en Coahuila a fin de hacer corte de caja y retomar las estrategias para detener la ola de contagios a personal médico, particularmente de Monclova.





Fase 3 en curso



A principios de semana le comentamos que en Monclova y otros municipios de la Región Centro se puso en marcha, en términos prácticos, la Fase 3 de la contingencia para tratar de contener el avance del coronavirus. En la capital del acero, donde manda Alfredo Paredes López, se restringió el tránsito de personas y de vehículos, el Hospital General de Zona número 7 se encuentra en estado de sitio y bajo el resguardo de la Guardia Nacional y en Lamadrid, el alcalde Andrés Vázquez declaró toque de queda durante las noches.



Estos ejemplos vienen a cuento por las versiones de que a partir de este jueves el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador decretará la entrada en vigor de la Fase 3 de la contingencia ante el Covid-19. Por lo visto el Gobierno federal seguirá llegando tarde a la hora de tomar las decisiones.





Van muy atrás



Y precisamente el secretario de Gobierno en Coahuila, José María Fraustro Siller, palabras más, palabras menos, dijo al Gobierno federal que para cuando ellos vienen, por acá ya van de regreso. Y es que en la mañanera de este miércoles el presidente López Obrador y los estrategas del Sector Salud señalaron que los pacientes con cuadros clínicos de enfermedades de las vías respiratorias que fallezcan, deberán ser incinerados.



Chema Fraustro recordó a la ‘Cuatroté’ que la medida, a través de un decreto que firmó el gobernador Miguel Ángel Riquelme, está vigente desde hace una semana y en todo caso, por acá estarán al pendiente para ver si requieren asesorías, o alguna opinión sobre la medida.





Banco del Bienestar



Pero no todas las noticias son malas en relación con la Cuarta Transformación. Esta semana arranca la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar en las distintas regiones del estado. La idea es que los usuarios tengan acceso a los servicios y trámites que desarrollan en la institución.



El superdelegado Reyes Flores Hurtado anda al pendiente del tema y las sucursales que se van a levantar se van a localizar en Francisco I. Madero (región Laguna), Frontera, Castaños y Monclova (Región Centro), Arteaga (Sureste) y Sabinas (Carbonífera).



La construcción de las sucursales, a través de las cuales se pueden canjear los apoyos sociales del Gobierno federal, estará a cargo de ingenieros y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).





Buenas notas



Buenas notas obtuvo el Congreso del Estado en la más reciente Evaluación del Proceso Presupuestal Municipal y Estatal que elabora la Auditoría Superior del Estado, en donde manda Armando Plata Sandoval. Se trata de cumplir, prácticamente en tiempo real, con datos e informes detallados sobre la aplicación del presupuesto de gatos.



Nos comentan que el diputado Emilio de Hoyos Montemayor, presidente de la Junta de Gobierno del Congreso local, anda que no cabe de gusto al saber que el Poder Legislativo pasó de 56% de cumplimiento en 2018, a 90% en 2020. Se trata de una medida de rendición de cuentas en la cual el Congreso aparece por encima del promedio estatal, que es de 61.83 por ciento.





Bandera blanca



Por cierto, la delegación federal en Coahuila reportó bandera blanca en la entrega anticipada del bimestre de la pensión para adultos mayores y personas con discapacidad, en lo cual, nos comentan, anduvo de lleno el superdelegado Flores Hurtado durante las últimas dos semanas.



La idea es, nos señalan, que los beneficiarios tengan en la mano el beneficio sin necesidad de que se expongan cada mes para acudir a las oficinas gubernamentales a desarrollar el trámite.