26 Noviembre 2019 04:08:00

Delgado cae gordo

Si hubiera un concurso para personas desagradables, Mario Delgado perdería por desagradable. Hay algo en el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados que me provoca un profundo rechazo. Mario Delgado cae tan gordo que cuando era pequeño, su mamá traía en la cartera fotos de otro niño.



El ahora diputado es tan insoportable que una vez invitó al cine a una muchacha y ella le dijo que solo salía con humanos. No es que sea una persona fea, sino que es feo como persona. Tan insoportable es que a sus fotos en Facebook en lugar de darles “Me Gusta”, les dan “Me Asusta”.



Si tuviera que escoger entre tomarme una cerveza con Mario Delgado o chuparle los dedos a un mecánico, sin duda escogería el pulgar. ¿Qué es lo que lo hace tan detestable? Hay muchas posibilidades de donde escoger, pero creo que su peor característica es la falsedad.



Le creo más a Sarita, la hija de José José, que a Mario Delgado. Y es que el tipo es capaz de cambiar de ideología, de partido y hasta de madre con tal de caerle bien a su jefe en turno. Es el típico que no sabe hacer nada, pero en todas las chambas se comporta como si realmente fuera Don Chinguetas.



La realidad es que cada uno de los cargos en los que lo hemos visto, fue un auténtico fracaso. Como secretario de Finanzas de Marcelo Ebrard dejó endeudada a la Ciudad de México; como titular de Educación nomás se tomó la foto porque quería ser candidato a Jefe de Gobierno. Como gobernador no se le recuerda una sola iniciativa que valiera la pena.



Cuando vio que el lopezobradorismo crecía, salió por patas del perredismo. Y ahora ya convertido en estrella de la 4T es capaz de cortarse una mano con tal de darle gusto a AMLO.



El asunto es que Mario Delgado cree que quedando bien con el Presidente, lo van a premiar con un hueso más grande.



No entiende que para dar el salto a otro nivel, primero tendría que demostrar que realmente es superior a los demás.



Y, como habrás visto en los últimos días, el trabajo de mandamás en la Cámara de Diputados le queda como el traje a AMLO: enooorme.





¿Eres tú, cuñao?



Hay un funcionario que cuando escuché su historia, de inmediato pensé que era mi cuñado, pues se trata de un bueno para nada (en serio para nada sirve) que acaba de conseguir una súper chamba gracias a su padrino.



Se trata de Ángel Carrizales al que, por alguna extraña y oscura razón, Andrés Manuel López Obrador hizo todo por conseguirle un puestazo.



El chavo fue parte de la ayudantía presidencial, lo cual significa que era uno de los achichincles en Palacio Nacional.



Se supone que es ingeniero químico y alguna vez trabajó en una refinería, en el área de mantenimiento.



Se tituló hace apenas 9 años y con esa nula experiencia fue propuesto por AMLO ¡¡¡cinco veces!!! para distintos cargos en materia de energía.



Y en todas y cada una fue bateado: en la Comisión Reguladora, en la Comisión de Hidrocarburos y hasta como consejero de Pemex.



¿Por qué la necedad del amado líder? Nadie lo entiende (en realidad nadie entiende la mayoría de las decisiones del cabecita de algodón).



Pero como ya sabemos que López Obrador es terco, esquina con necio. Como el Senado nunca le aprobó la designación de su muchacho, el Mandatario federal decidió imponerlo por sus purititas pistolas como director de la Agencia de Seguridad Energética y Ambiental (Asea).



Es decir, si algún día hay un desastre ecológico, este pobre hombre que no sabe ni contarse los dedos de las manos sería el que debería salvarnos de la catástrofe.



¿Qué le debe AMLO para protegerlo tanto? Lo trata como si fuera un hijo que nunca reconoció. No sean malpensados.





¡Nos vemos el jueves!