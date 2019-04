17 Abril 2019 04:10:00

Delincuencia, lavado de dinero y estrategia

SIN DUDA QUE LA labor del padre José Guadalupe Valdés es muy importante en el tema de la protección de los derechos de migrantes que llegan a esta frontera, sean mexicanos o centroamericanos, que buscan cruzar con o sin documentos a Estados Unidos…



PERO TAMBiéN HAY QUE reflexionar sobre la capacidad de nuestra ciudad, Piedras Negras, para atender a 100 o 400 migrantes de manera permanente, con comida, atención médica y techo, pues de alguna manera hay que financiar esos requerimientos…



ADEMáS HAY QUE SER conscientes del hecho de que su condición de migrantes no los exime del respeto a las leyes nuestras y del país vecino, como para que su desesperación se justifique para que cometan delitos que puedan provocar el cierre de los puentes internacionales…



Y ES QUE LOS albergues están a su máxima capacidad y quienes los atienden enfrentan, hay que decirlo, una urgencia de ayuda para que puedan sacar adelante el reto…



III

DONDE SURGIó YA UN DUEÑO es en el Laguito Mexicano, sí, el conocido paraje de tradicional paseo para muchos nigropetenses y que ya en años pasados tuvo su mejor época, pero que no deja de ser un lugar agradable en donde algunas familias pasan el Día de Pascua, “día de la coneja” o como acostumbran llamarle al fin de semana de la Semana Santa…



Y ES QUE UN sujeto salió a decir que él es el “dueño” del lugar, sólo porque hace un cuarto de siglo le otorgaron una concesión de vega por parte de la Conagua, documento que no lo hace propietario aún, pues su intención es instalar en ese lugar un culto o templo, lo que se convierte en un riesgo para quienes ahí asistan…



POR LO PRONTO EL que deberá revisar ese tema es el secretario del Ayuntamiento, Santiago Elías Castro de Hoyos, pues le compete, para revisar el asunto y dejarle en claro a esta persona que puede tener un derecho de vega de 200 metros, pero habrá que ver si el traspaso fue legal, si el notario obró de forma correcta y también si tiene sus derechos pagados…



ESO APARTE DE ACLARAR QUE no puede cercar hasta la orilla del río y mucho menos construir un templo en esa zona que es inundable, algo que nadie duda…



III

EL RíO BRAVO ES UN lugar tradicional de paseo, pero con la liberación de agua de la presa La Amistad el cauce es peligros, precisamente cuando se viene una semana de paseos familiares en este tipo de lugares…



POR ELLO ES QUE Protección Civil deberá estar atento a emitir recomendaciones sobre los riesgos de nadar, de meterse o de intentar pescar cerca de la orilla cuando el nivel del río va un metro más arriba de lo normal…



EL coordinador regional de Protección Civil, Francisco Contreras, ha dicho que el cauce va con mucha más fuerza y eso podría arrastrar a niños y adultos que intentan meterse a nadar por diversión o con intento de cruzar hacia Estados Unidos…



ESO SIN TOMAR EN cuenta también la calidad del agua que viene turbia y que en otros ríos como el Escondido está de una calidad pésima, pues empresas como Labasa y algunas cementeras tiran desechos al cauce del río que pueden provocar que haya problemas en la piel para quienes se metan a nadar…



III

UN GRAN AVANCE EN MATERIA de combate a la corrupción y a la delincuencia se logró en Coahuila, una vez que se firmó el convenio de colaboración entre la SHCP y el gobernador Miguel Riquelme para el combate al lavado de dinero…



ESTE CONVENIO ES PARA el intercambio de información entre el Gobierno del Estado, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a que con esto se asume un compromiso de intercambio de información y documentación para que en las investigaciones se cuente con más elementos para el arresto de delincuentes y el decomiso de la riqueza económica que se obtiene de esa actividad ilícita, algo que no se ha hecho durante mucho tiempo y que por ello es que en ocasiones no se puede debilitar a los delincuentes y sus organizaciones…



ESTA ES UNA FORMA INTELIGENTE y con estrategia de enfrentar a la delincuencia…