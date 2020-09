05 Septiembre 2020 02:37:00

Demuestra que eres mexicano

El inmenso amor y afecto que uno tiene por su país son parte del patriotismo, virtud que arrastra a los ciudadanos a trabajar por su país devotamente, a tratar de ser mejores, a desarrollar el sentido de la responsabilidad. El sentido real del patriotismo nos ayuda a trabajar para construir un mejor futuro para México y promover la fraternidad, a ayudar a los ciudadanos a permanecer en armonía observando valores éticos y cívicos.



En México, el civismo como materia ha desparecido y vuelto a aparecer dentro de los programas escolares a capricho del presidente en turno. Hoy veo con gusto que esta materia está de regreso en los planes escolares de la Secretaría de Educación.



La educación cívica busca esencialmente crear buenos ciudadanos, conocer cuáles son nuestros derechos pero principalmente cuáles deben ser nuestras obligaciones, desde el respeto a los símbolos patrios, el conocimiento de las leyes y reglamentos y nuestro papel como ciudadanos en la democracia, en la urbanidad y en el respeto a los demás. Es decir, nos ayuda a saber como debemos comportarnos para vivir en una mejor sociedad.



Esteban Moctezuma Barragán, actual secretario de Educación comentó en relación al regreso de esta materia:



“Se establece también la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio la promoción de valores, el civismo, la cultura de paz, la solidaridad internacional, el respeto a los derechos humanos, la historia, la cultura, el arte, en especial la música, el deporte escolar y el respeto al medio ambiente, entre otros. A eso es a lo que llamamos una educación integral”



La “nueva normalidad” que estamos aprendiendo a vivir no solo en México, sino en todo el mundo, invita a reflexionar aún más en estos valores, particularmente con el inicio del mes patrio, ¿Qué significa ser un buen ciudadano? ¿Cuál es mi papel para tener una mejor sociedad? ¿En verdad soy un buen mexicano?



Para poder contestar que sí, además de fomentar y vivir cada uno de los puntos que en materia cívica nos enseñan, debemos sumar lo que hoy es indispensable en esta nueva fase de nuestra sociedad.



Hoy no concibo un buen ciudadano que no respete la sana distancia, que no use un cubrebocas o que haga menos a quienes respetan las indicaciones de nuestras autoridades sanitarias. Hoy no concibo que se busque burlar la prohibición de hacer reuniones masivas o eventos que nos ponen en riesgo a todos. Simplemente eso no es ético, moral ni cívico, no abona a la sociedad en que que vivimos y no demuestra que eres un buen mexicano.



Con el arranque del mes patrio, hoy mas que nunca, demostremos que somos mexicanos, asumiendo con responsabilidad nuestro rol ciudadano, haciendo a un lado el egoísmo, la comodidad o la rebeldía y pensando mejor en una de las cosas más hermosas que tenemos, nuestra patria, nuestra nación, nuestro México hermoso.