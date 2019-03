11 Marzo 2019 04:10:00

Denuncias penales en Morena

Los diputados federales, Luis Fernando Salazar y Melba Farías, se fueron por la libre en el censo de beneficiarios de programas sociales y ahora están frente a la incómoda situación de responder por denuncias que ya se preparan en su contra ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).



En el primer caso, el exniño azul echó mano de sus comités ciudadanos, pieza clave en la campaña de 2017 con Guillermo Anaya como aspirante del PAN a la Gubernatura, y ahora mismo está censando sin el visto bueno de la subdelegada en La Laguna, Cinthya Cuevas, y obviamente sin permiso del superdelegado estatal, Reyes Flores.



Nos comentan de videos en los cuales Luis Fernando y sus allegados levantan censos justo afuera de los módulos oficiales, o bien, casa por casa, lo cual es motivo de sobra para que lo denuncien penalmente. Este fin de semana, la más reciente adquisición de Morena estuvo censando en la colonia Villas de Zaragoza, en Torreón.



Mal parada



En el otro caso, Melba Farías trae pleito casado con la recién designada subdelegada en la Región Centro, Claudia Garza del Toro, pues, nos aseguran, a la monclovense no le cayó bien que su paisana la haya dejado fuera del censo.



Al principio Melba empezó a censar “de buena fe” –¡ay, ajá!–, incluso antes de arrancar el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero según esto Reyes Flores literalmente le quitó las listas porque la expriista halló la forma de llevar agua a su molino, y a los posibles beneficiarios sociales de la cuarta transformación los condicionaba a que primero se afiliaran a Morena. ¡Imagínese! ¡Materia prima para la Fepade!



Nos aseguran que los propios ‘morenos’ tienen documentados los movimientos de la legisladora y están obligados a denunciar… Si crece el problema, como así parece, Farías quedará muy mal parada y pudiera enfrentar a la justicia sin la defensa de su partido. Veremos.



Entre Nueva York y la precampañas



De nuevo, en la Faculta de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila sonaron los tambores de guerra y la grilla anda a más no poder. Ante el incremento en las cuotas de inscripción, que obviamente causó molestia entre los alumnos, está el viaje a Nueva York del secretario técnico, Leonardo Borrego, así como su paseo en Broadway y Central Park, lo cual despertó la furia de los aspirantes a licenciados en Derecho.



De por sí el ambiente no estaba para bollos por la anticipada precampaña para director del embaucador, como le llaman los alumnos a Alfonso Yáñez Arreola, coordinador de la Unidad de Derechos Humanos en la UAdeC… Con todo esto, no tarda en írsele de las manos la plantilla estudiantil a Francisco Yáñez Armijo, quien al menos en el organigrama aparece como director de “Juris”.



Manojo de nervios



Que el dirigente del PAN en Coahuila, Jesús de León Tello, es manojo de nervios, pues según esto en el Tribunal Electoral de Coahuila avanza a buen ritmo la impugnación del fronterense Mario Dávila en contra del resultado de la elección interna.



Que no lo den por muerto, asegura el médico Mario Dávila, luego de su visita a la sede del Tribunal, en la que además de Sergio Díaz, lo recibieron los otros dos magistrados: Elena Treviño y Ramón Guridi, éste último precisamente ligado a los intereses de Acción Nacional.



Dávila pidió a sus seguidores confiar en que el resultado se revertirá y apuesta doble a sencillo a que los magistrados le van a dar la razón y lo van a reconocer como el dirigente “legítimo”. ¿Será por eso que el exdiputado De León ni se asoma?



Algo quiere



Que Carlos Orta Canales no sale de la sede del Poder Legislativo, y si bien al principio llegó en calidad de visitante, a los pocos días se tomó atribuciones de legislador y hasta de integrante de la Junta de Gobierno, pues ahora llega dando órdenes o cuestionando decisiones que se toman principalmente en el grupo parlamentario del PAN.



Una cosa es que al excandidato a alcalde y ahora regidor plurinominal no lo tomen en cuenta en el Ayuntamiento, ni siquiera para asuntos de mínima relevancia, y otra muy distinta que pretenda encontrar refugio en oficinas ajenas.



En la Junta de Gobierno que preside el legislador panista Marcelo Torres, nos comentan, ya tomaron nota de las intromisiones del también exdirigente municipal del PAN.



Salieron a la calle



Las que salieron a la calle para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres fueron las representantes del Comité Municipal del PRI Saltillo, y lo hicieron con rodada en bicicleta a lo largo del bulevar Venustiano Carranza, la mañana de este domingo.



Ver al numeroso grupo de mujeres en bicicleta levantó buenos comentarios y la simpatía de quienes acudieron al Paseo Saltillo. Un esfuerzo de la actual dirigencia del PRI municipal, a cargo de la diputada Lucía Azucena Ramos, para mandar señales de que el tricolor está con vida.



Cabildeo



Bien le fue a la diputada federal Martha Garay con la iniciativa a favor de las personas de talla pequeña. El cabildeo resultó y finalmente el proyecto se aprobó por unanimidad en San Lázaro. La idea fue dejar a salvo las garantías individuales que requieren los integrantes de ese sector de la población.



Nos comentan que la legisladora originaria de Saltillo llevó el compromiso de campaña para abonar en labores de inclusión social.