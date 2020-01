25 Enero 2020 04:10:00

Derroche

Para el sector empresarial la culpa de la crisis de Altos Hornos de México es de los directivos.



Justifican el derroche de recursos de Alonso Ancira, finalmente era el dueño de la empresa y podía hacer con ella lo que mejor le plazca.



Pero los funcionarios de primer nivel se llenaron de dinero con o sin la autorización del presidente del Consejo de Administración.



Algunos pasaron de ser directores a socios de la acerera y que seguramente les tocará algo de la compra-venta.



Otro tenían bonos económicos que sólo en sueños podía tener cualquier obrero de AHMSA.



Un ejemplo: Luis Zamudio habría recibido miles de dólares en una Navidad. Fue el regalo que recibió y con lo que pudo comprarse una mansión en San Antonio, Texas.



Todo ese derroche de recursos es lo que tiene a la empresa prácticamente en quiebra y lo que motivó la venta a Ternium.



NUEVOS CUADROS



En el PRI de Monclova están empezando a formar nuevos cuadros, los preparan para que los mismos de siempre se vayan haciendo a un lado.



Gilberto Muela está haciendo sus pininos en la política y ya se habla de tú con los líderes de las colonias.



El también notario anda en la colonias, y no en campaña, con un programa de asistencia legal.



Muela podría tener dos cosas en contra. Primero el sello de Rubén Moreira.



El joven monclovense fue compañero de pupitre durante una maestría que hicieron en una universidad de Nuevo León.



Lo otro es que apenas empieza a conocer a los líderes, algunos que dicen estar con el PRI, pero en las elecciones hacen arreglos con otros partidos políticos.



LOS JÓVENES



El presidente López Obrador quiere ganarse a los jóvenes. A los adultos mayores los tiene prácticamente arreglados.



La muchachada es un gran nicho electoral al que le apuestan todos los partidos políticos.



Convencer a los jóvenes, tenerlos de su lado, representaría un triunfo electoral para cualquiera.



De ahí pues que el Ejecutivo Federal haya dispuesto aumentar al apoyo en 100 pesos.



En Coahuila, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro ha sido un fracaso en algunos municipios.



Debe usted saber que en Monclova no ha sido aceptado.



La capital del acero no figura entre las ciudades donde la federación tenga jóvenes vinculados a ese programa.



CONVENCIMIENTO



Rolando Valle empezó a moverse con la militancia panista para buscar su apoyo.



Está decidido a buscar la candidatura a diputado local.



Primero tendría que buscar el apoyo de la gente de su partido, es el primer obstáculo que debe brincar.



Valle no ha tenido todavía un acercamiento con Alfredo Paredes que seguramente no le impedirá que participe en una interna albiazul.



Pero para nadie es un secreto que el alcalde de Monclova tiene el control de su partido y el agua se mueve sólo hacia dónde él quiere.



RÍO MONCLOVA



El proyecto del Río Monclova se convirtió en tendencia en redes sociales.



Todavía falta mucho por terminarlo pero ya hay quienes le empiezan a dar vida y muestras de lo que puede convertirse.



Un ciudadano llegó con su kayak y “navegó” por las isletas que están construyendo en la primera etapa.



Alfredo Paredes se ganó el respaldo de miles de ciudadanos que avalaron el proyecto y hasta le sugieren que lo haga a todo lo largo del cauce.



Hasta sus malquerientes reconocieron esa obra.