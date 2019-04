30 Abril 2019 03:30:00

Derrumbes

Por Penelope Montes





Quería reseñar a Anne Carson pero el libro Clavícula es de la autoría de Marta Sanz. También quería reseñar a Salman Rushdie pero nació hombre. Aida abordó Daniela Astor y la caja negra hace unas semanas pero aquí los voy a llevar por otro sendero de la obra de Marta Sanz. Partiremos de un enunciado que aparece recurrente en las entrevistas a la autora: escribo de lo que me duele.



Estamos ante una autora estadonidense exigente, -considerada de forma universal como una de las más importantes poetas de todos los tiempos -que se hizo sentir a través de su voz poética pero que no se dejaba mirar. La mayoría de sus poemas se caracterizan por ser cortos, carecer de título y tener rimas consonantes imperfectas.



Desde febrero me he adolorido: la voz, la iMac, las tuberías de agua caliente, las puertas, la nube. Tendría que acotar que paralelo a la mala racha he leído un combo de derrumbe: El Adversario de Emanuel Carrère, Serotonina de Michel Houellebecq y Clavícula (Anagrama, 2017).



El común denominador de estos textos es su abordaje de la autoficción o el desconsuelo que me dejó saber qué lo narrado sucedió en este plano de la realidad y luego llevado hacia otro lugar. Me concentraré en la parte más demoledora del texto: la implicación de la desaparición del confort físico y la comunicación del dolor a través del lamento.



El texto es fragmentario, está confirmado por partes que pueden extenderse a unas cuantas páginas o bien ser sólo un par de enunciados, que ayudan a percibir la naturaleza de su escritura que está desprovista de una estructura narrativa clásica. Los temas que asoman son la menopausia, la precariedad del trabajo de escritora, la vulnerabilidad de los padres, la culpabilidad por no haberse reproducido en carne de su carne.



Fui empática con el lenguaje que la autora explora, aunque dudo mucho de que la comunicación del dolor sea una actividad salubre. Es difícil enfrentarse a la vulnerabilidad de los demás, incluso es algo insoportable para muchos.



La claridad de la autora cuando expresa las características del dolor es notable, por ejemplo cuando menciona que su dolor no es íntimo y que lo revela la forma que tienen de mirarla las personas que más quiere. Los amigos ayudan a transitar por la enfermedad con lo que dice: vas a estar mejor, apacíguate, pasan cosas todo el tiempo, vas a salir de esto.



El apesadumbramiento de las mujeres que se normaliza es algo que resalta la autora. Las mujeres queremos domar el dolor como si fuera un animal salvaje. La menopausia es tratada como un estado de sensibilidad que nos induce a la vulnerabilidad: “la sequedad que llega de golpe y te agrieta el correr de la sangre por los muslos”.



El descubrimiento del miedo propio a enfermar y a la oscuridad del cuerpo y sus infamias fue lo que me deslumbró en la lectura. El mal que habita en quien enferma y el derecho de enfermarse en este mundo que se pudre y por el que cuesta cabalgar. También la oposición a la idea de calmarse y fluir a favor de la corriente.



¿Qué nos cura? Tal vez algo divertido que nunca volveré a hacer: tomar un crucero, porque se apetece o por encargo como lo hizo David Foster Wallace. Como apunta la autora: “para morirse muertas por la rabia de morirse.”