Desanimo en los independientes

05 Febrero 2020 04:10:00

Desánimo en los independientes



O los desanimó la política o los desanimó la apatía de la población, pero una realidad sí vive el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), en este momento los activistas ciudadanos no quieren saber nada de política porque la gente es apática, se queja y se queja en redes sociales, en bazares, en páginas de Facebook y en Twitter, pero para nada participa en movimientos de reclamo o de tipo ciudadano como sería una candidatura independiente…



El plazo vence el próximo 15 de febrero, pero para ello, previamente se tiene que cumplir con requisitos tanto fiscales como de tipo inscripción, firmas y demás de ciudadanos que los apoyan y ese trabajo pocos o nadie hasta ahora lo quieren realizar…



El requisito de las firmas tiene de plazo hasta el 25 de marzo, tiempo que incluso podría promocionarse entre los ciudadanos, pero la verdad es que el presidente del comité electoral del distrito 02 con cabecera en Piedras Negras , José María Muñoz, simplemente no ve mucho interés de ciudadanos de entrarle a las independientes…



O se desanimaron por los papelones que han hecho alcaldes y el propio gobernador en Nuevo León, o por como se dan las cosas en cuanto a la participación ciudadana…



Ni empresarios, ni líderes de organismos cívicos, ni representantes de cámaras empresariales han dicho que tengan interés en participar y el tiempo se agota…



Traileros en la Carranza



Estricto se puso Protección Civil, pues los propietarios de terrenos sobre el libramiento Carranza, pero del lado de la acera de la colonia CAP, pretenden convertir sus terrenos en paraderos de tráileres, justo junto a los traspatios de las viviendas donde habitan cientos de familias…



El coordinador regional Francisco Contreras Obregón y el subsecretario Francisco Martínez Ávalos, han detectado la irregularidad y ha notificado la situación al área jurídica de la dependencia, quienes ya comenzaron a revisar todos y cada uno de los llamados “truck stop” donde se estacionan lo mismo vehículos de carga, pero también pipas y otros que no cuentan con permiso y que están ahí a la brava, es decir, sin autorización de ninguna autoridad…



Lo más peligroso es que estos contienen gasolina, gas y otras sustancias peligrosas y pernoctan a un costado de las viviendas e incluso de comercios y restaurantes, lo que representa un grave peligro…



Habrá que ver si eso está permitido, o si se tiene que regular el asunto, porque no se puede esperar una situación de un accidente para que eso se controle…



Peor aún, que son simples paradores en donde nadie vigila o ponen unas oficinas provisionales que el día que pase un accidente nadie es el responsable…



Reunión de Luis Sifuentes con Claudio Bres



Quien llegó de visita a Palacio Municipal de Piedras Negras fue el mayor de Eagle Pass, Luis Sifuentes…



El alcalde de la vecina ciudad ya se dio cuenta del paquete que tiene enfrente, en cuanto a administrar una ciudad camino a la crisis con comercios cerrando a diario y con desempleo creciente…



Por ello es que además de presentarse con el alcalde Bres, Sifuentes también aprovechó como para afirmar que hay la posibilidad de que el puente 1 abra las 24 horas, es decir, que haya más movimiento entre ambas fronteras, pero sobre todo del sur hacia el norte…



El caso es que la zona centro, la zona comercial vieja de Eagle Pass, está muerta, con pocos visitantes y escasas ventas, pero ni se diga en la zona del mall y otros centros comerciales grandes, donde las cadenas han decidido irse, como zapaterías, tiendas de descuento, restaurantes, tiendas de deportes y más…



Así, la visita de Sifuentes se interpreta más como una visita de urgencia para ver cómo se ayudan entre ambos para que el flujo de personas hacia el norte aumente, algo que le urge a Eagle Pass y su comercio…



Reunión del Fiscal con el Sheriff de Maverick



El fiscal de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, se reunió en Eagle Pass, allá por la carretera a LaPryor-San Antonio, con el sheriff del condado de Maverick, Tom Schmerber, donde intercambiaron información y renovaron los acuerdos para la búsqueda y captura de delincuentes de ambos lados de la frontera…



Acompañaron al fiscal los delegados de la zona Norte 1 y 2, Víctor Rodríguez Lozano y Mario Castro Narro, quienes mantienen excelentes acuerdos, relaciones de trabajo y amistad con los encargados de la ley del lado texano en todos los niveles…