10 Diciembre 2020 03:10:00

Desaparece GAN

Buen día .La última página del libro se escribió ayer con punto final para Grupo Acerero del Norte en Altos Hornos de México y es que terminó la historia después de 29 años del corporativo que presidía Alonso Ancira Elizondo. El empresario llegó a Monclova el 2 de diciembre de 1991 después que en licitación federal le fue adjudicada la acerera local y subsidiarias.



Mares de tinta fluyeron a partir del 27 de mayo de 2019 cuando el Gobierno Federal bloqueó las cuentas bancarias de Altos Hornos de México y al día siguiente fue aprehendido en España el entonces presidente del Consejo de Administración por la presunta venta fraudulenta a sobreprecio por 200 millones de dólares de la filial Agro Nitrogenados a Pemex.



Alonso Ancira y familia vendieron el 55 por ciento de acciones que tenían en Altos Hornos de México a través de Grupo Acerero del Norte, y en reemplazo ingresa un mosaico de nuevos socios organizados en un corporativo denominado Alianza Minero Metalúrgica Internacional que se conforma por genios del mundo financiero, y por otro lado industriales como Julio Villarreal titular de Grupo Villacero.



¿Habrá apoyo a Monclova?



Una golondrina no hace verano, así qué a ver qué sucede con los tradicionales apoyos a la comunidad desde el renglón educativo, servicios primarios, obra pública, respeto a las prestaciones contractuales, plan de negocios 2021, en fin, múltiples ángulos y sobre todo el respeto a las fuentes de empleo, pago a proveedores, etc.



Ahora son muchos los socios de la empresa Altos Hornos de México, una amplia amalgama, por una parte, el 55 por ciento de acciones que tenía la familia Ancira ahora lo tendrá la Alianza Minera Metalúrgica Internacional integrado por nuevos accionistas de diversas ciudades del interior del país cada uno de ellos tendrá su rebanadita de pastel.



Por otro lado, el restante 45 por ciento de acciones lo retendrá principalmente el ingeniero Xavier Desiderio Autrey Maza que funge o fungía como vicepresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México y Grupo Acerero del Norte, y otros que ya estaban continuarán con los títulos en mano.



En concreto, únicamente se vendió la mitad de AHMSA y Subsidiarias, sale Grupo Acerero del Norte que seguramente será extinguido, y en reemplazo ingresa al relevo con medio pastel no precisamente Grupo Villacero como se creía sino la Alianza Minero Metalúrgica Internacional que se conforma por hombres de negocios en el mundo financiero y no únicamente Villacero.



Aguinaldo en AHMSA



La mañana de ayer, sindicalizados de Altos Hornos de México estaban inquietos porque no les habían pasado chispa por parte de la empresa del monto del aguinaldo que empezarán a cobrar a partir de este jueves a través de ventanillas de banco Afirme de Grupo Villacero, o cajeros automáticos, pero al mediodía la información cayó por correo electrónico.



Por la tecnología la siderúrgica Altos Hornos de México enteró ayer a sus trabajadores la cuantía individual que percibirán este jueves por concepto de aguinaldo, y la derrama es aplicable a aproximadamente 10 mil trabajadores adheridos a las secciones 147 y 288 del Sindicato Democrático y quienes laboran en las plantas lavadoras de carbón y minas de carbón y fierro.



No hay cantidad precisa de la bolsa que liberará Altos Hornos de México por concepto de la prestación de fin de año y las cantidades que este jueves aparecerán depositadas en las cuentas individuales bancarias de los trabajadores varían dependiendo de la categoría, bonificación en el departamento, entre otros conceptos, el caso es que será una bocanada de oxígeno.



En Castaños la economía se oxigenó luego que la empresa fabricante de chasises para la industria automotriz Maxion Inmagusa ejerció derrama de 28 millones de pesos entre sus 1857 trabajadores a quienes adicionalmente expidió un vale navideño canjeable en un conocido establecimiento comercial, pero la semana próxima les entregará otro cupón que será bueno por 500 pesos en dos tiendas.



Hasta mañana