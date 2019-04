13 Abril 2019 03:10:00

Desaparecen las Juntas de Conciliación

PUES YA FUE APROBADA LA reforma laboral y lo más destacado es que desaparecerá la Junta de Conciliación y Arbitraje, conocida también como la Cueva de Alí Babá y los 40 Ladrones, no sé por qué, pero así le dicen...



LA CHAMBA DE ESA DEPENDENCIA será sustituida por tribunales laborales que dependerán del Poder Judicial de la Federación y que resolverán los problemas entre trabajadores y sus empresas...



DE ENTRADA, LA REFORMA EN este aspecto se escucha muy buena, porque en las Juntas de Concliación y Arbitraje se han cometido actos de corrupción entre abogados y funcionarios...



EMPRESARIOS HAN SALIDO DESFALCADOS PORQUE basta que algunos abogados quieran "asesorar" a algún trabajador para dejar en la calle a los patrones, armando todo un complot con alguien de adentro...



Y HAY CASOS CONTRARIOS, DONDE son los patrones quienes se ven favorecidos por algunas corruptelas y dejan en el desamparo a los trabajadores...



COMO SEA, QUÉ BUENO QUE las van a quitar porque sólo sirven para albergar aviadores del gobierno...



ADEMÁS, EN LA NUEVA REFORMA se le da rienda suelta a los sindicatos, con la democracia sindical, que estable que toda persona tiene la libertad de asociarse en el sindicato que quiera...



PERO ALGO QUE SEGURAMENTE NO van a obedecer los líderes sindicales, es que se acabó el dedazo en la elección de dirigente y que ahora las elecciones serán con un voto personal, libre, secreto y directo...



ADEMÁS DEBERÁ HABER MUJERES EN los órganos sindicales, así lo marca la nueva ley...



TAMBIÉN ESTABLECE MECANISMOS DE TRANSPARENCIA y rendición de cuentas en las finanzas sindicales...



SIN DUDA EL DEDAZO Y el enriquecimiento, es algo que prevalece en los sindicatos y que difícilmente van a corregir, por muchas leyes que les pongan enfrente...



Y EMPEZARON LAS VACACIONES PARA LOS estudiantes y se colaron los funcionarios públicos en la mayoría de los municipios de la región...



ALCALDES, REGIDORES. DIRECTORES Y DEMÁS trabajadores del Municipio se van de vacaciones a partir del lunes, durante una semana...



ESTÁN CANSADOS, EMPEZARON A TRABAJAR en enero y ya deben tomarse un receso, no vaya a ser que el cansancio los lleve a cometer fallas, como que se les pierda dinero o se lleven algo que no es suyo, o cosas de esas que afectan a la comunidad...mejor que descansen...



ASÍ ES QUE EN LA mayoría de los municipios habrá guardias para atender las necesidades prioritarias o emergentes y párele de contar...



ALLÁ EN SAN BUENA, UNO de nuestros escasos lectores dice que la familia de DON BALDOMERO IBARRA PUENTE, llevan un año desde que murió pidiendo la liquidación en Presidencia y es fecha que no ven un peso, aunque él trabajó 15 años en el departamento de Obras Públicas...



TODOS SE PASAN LA PELOTITA y nadie resuelve, pero el espacio se acaba, a la próxima más detalles...