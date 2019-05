21 Mayo 2019 04:06:00

Desastres naturales en Coahuila, ocasión para facturar con fantasmas

Quien no conociese los antecedentes del tema, ni de los involucrados, podría creer que se trata del mayor caso de “emprendedurismo” conocido en Coahuila: una empleada del Departamento de Limpieza en el Ayuntamiento de Torreón, durante la gestión de Miguel Riquelme, en cuatro años de ganar un salario de 3 mil 200 mensuales (153 mil 600 pesos en total, sumando todo el periodo), logró reunir el capital para constituir una empresa y venderle, un año después de renunciar a su trabajo como auxiliar general, 22 millones 369 mil pesos al Gobierno de Coahuila en un plazo de 48 horas.



No sólo eso. Tuvo la capacidad financiera y organizacional para proveer semilla de sorgo, 175 pipas cargadas con agua, fertilizante, garrapaticida, y además rentar maquinaria que –obviamente– tuvo que haber adquirido con anterioridad para poder alquilarla.



Un modelo de éxito y mérito, sin lugar a dudas.



El asunto es que la palabra de moda: “emprendedurismo”, no es el asunto de fondo sino la creación de empresas fantasma para simular operaciones fiscales.



Y no es el primer caso donde los datos personales de ciudadanos en condición de pobreza terminan siendo utilizados para montar coartadas y desviar dinero público. Por el contrario, se ha convertido en el denominador común de las administraciones estatales en la última década.



En Coahuila, sin embargo, la corrupción ha caído más bajo: aprovechando situaciones de emergencia, estado de necesidad y fuerza mayor.



No es la primera ocasión en que un hecho fortuito es utilizado para sacar raja del erario. En 2015, por ejemplo, a raíz del tornado que se presentó en Ciudad Acuña el 25 de mayo (14 personas fallecidas, 229 lesionadas y casi mil viviendas dañadas) y generó recursos extraordinarios del Fondo para Desastres Naturales, fueron facturados 77 millones 513 mil pesos en material de curación, paquetes quirúrgicos, edredones, cobijas, colchones y colchonetas por el Gobierno del Estado a empresas fantasmas vinculadas con la entonces secretaria de Infraestructura, María Esther Monsiváis Guajardo. No en vano el mote de #LadyCobijas.



Pese a que la funcionaria fue destituida luego de conocerse la situación, en noviembre de 2016, a la fecha no hay responsables indiciados.



En el caso que nos ocupa, la presunta adquisición directa de insumos a la persona moral Cosmic Dynamics, S.A. de C.V. ocurrió después del incendio forestal en Arteaga que consumió 600 hectáreas de bosque, el 6 de junio de 2018. En la coyuntura fueron facturados 22 millones 369 mil pesos entre el 25 y 26 de junio sin que conste su aplicación en productos y servicios, como publicó Grupo Zócalo en sus ediciones de ayer.



CORTITA Y AL PIE

Ahora bien, Cosmic Dynamics, S.A. de C.V. está domiciliada en realidad en un centro de negocios que ocupa Emilio Lozoya Austin, exdirector general de Petróleos Mexicanos, quien es fundador y actualmente CEO del fondo de inversión Makech Capital, en Las Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.



Aunque la sociedad mercantil fue inscrita el 2 de mayo de 2018 en el padrón de proveedores del Ayuntamiento de Torreón con un domicilio en el centro de la misma ciudad bajo el giro “comercio al por mayor de equipo y material eléctrico”, en el padrón de proveedores y contratistas de la administración estatal aparece por partida doble: la primera como contratista de “remodelaciones y acabados” (registro 3014), y la segunda como proveedor de “materiales para la construcción” (registro 6003). Ambas con domicilio en Avenida Prado Sur 274, colonia Lomas de Chapultepec VI, Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. Una de las zonas con mayor plusvalía en el país.



En ambos casos facilitó como número de contacto un teléfono inexistente con lada de Torreón.



LA ÚLTIMA Y NOS VAMOS

El Gobierno de Coahuila está creando millonarios: de afanar pisos en Torreón, a oficina en Las Lomas. Ajá.