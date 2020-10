03 Octubre 2020 03:10:00

Desatino de Toño

El candidato a diputado local de Morena, Toño Ballesteros, salió más justiciero que su “Mesías” al oírlo decir que Ancira debe ir a la cárcel aunque cueste el cierre de AHMSA.



En serio que ahora cualquier identificado con las siglas de Morena de hace 3 años a la fecha se creen justicieros, el candidato del distrito 5 hacía proselitismo en la 21 de Marzo, le preguntaron del caso de AHMSA y la soltó directo.



Pide todo el peso de la ley, que Ancira vaya a la cárcel y cierren la empresa, claro está que al candidato de Morena no le importan los votos de los obreros.



Apoyo De Guadiana



Habría que preguntarle al senador Armando Guadiana, que hoy visita Monclova para respaldar la candidatura del que quiere cierren AHMSA si coincide con él.



El también empresario ha pugnado por un arreglo para rescatar la empresa, salvar la economía, declarar zona emergente y su recomendado candidato sale con otra cosa.



No me ayudes compadre dirían otros, Guadiana no, si fue a respaldar al tracalero de Raúl Sosa a la Carbonífera con mayor a su recomendado Toño Ballesteros.



A diferencia de otros legisladores que sólo apoyan con presencia y saliva, Guadiana llega con maletas de dinero.



Desmother Ahmsa



A propósito de la crisis de AHMSA, es tiempo que asuma en calidad de urgente el control del relleno sanitario de Frontera, que incinera basura contaminando colonias cercanas.



El olor a humo insoportable en los últimos días cuando apenas se disfruta de días sin climas o ventiladores y tener que cerrar ventanas por el fuerte olor que cala hasta en los ojos, y ninguna autoridad se hace responsable.



Si los alcaldes no actúan, Ecología finge no oler y la secretaria de Ecología, Eglantina Canales, viene a quejarse de reducción de recursos y visitas presenciales, salen sobrando cachuchas.



No dejan otra, que los vecinos se organicen y exijan pare la humareda, y miren, ganas no me faltan pero ya andan algunos líderes queriendo abanderar la causa.



Neta es insoportable el olor por las noches, y coincido con la idea de quemar la basura frente a la casa de algún funcionario a ver si no respinga.



Aniversario



Nada más los recuerdos quedan, porque aunque con mucho orgullo los monclovenses presumen el campeonato del equipo de beisbol, lo de Acereros está por extinguirse.



En honor a ese triunfo de 2019, se hizo un monumento en forma de anillo que se instaló en el estacionamiento del Estadio Monclova y donde el alcalde Alfredo Paredes, hizo la develación acompañado de directivos.



Con la pandemia de Covid-19, las familias no tuvieron ese momento de esparcimiento y pasión beisbolera, los recuerdos quedan y sirvieron hasta para promoción de los candidatos a diputados.



Regresa “Alito”



El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, “Alito”, de nuevo regresó a Coahuila, ahora a la Región Sureste, el respaldo al candidato hermano de su amigo Rubén Moreira no podría faltar y de paso a los demás.



En el PRI juran que ganarán de manera contundente los 16 distritos, según Rodrigo Fuentes, líder estatal, así que Moreno no tuvo más que repetirlo para animar a los asistentes a sus reuniones



Con Álvaro Moreira, “Alito”, se reunieron con una efusiva estructura en Saltillo, lo mismo acompañó a Martha Loera, Luz Elena Morales y Bárbara Cepeda.



A esperar el 18 de octubre si ganan 16 o sólo 9 serán diputados de mayoría.