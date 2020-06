08 Junio 2020 03:10:00

Desbocados

Demostrado quedó que la elección a diputados locales sólo le interesa al PRI o más bien al Gobernador de Coahuila porque la mayoría trabaja ya en las alcaldías de los 38 ayuntamientos.



Todo fue que se destapara, vía redes sociales, un aspirante a la alcaldía de Monclova en el 2021 para que salieran desbocados otros a promocionarse con cualquier situación



Llámenlo aviso, advertencia o amenaza, algunos dicen que “con o sin partido, pero de que sumamos votos o restamos, no lo duden”.



Vuelto loco anda el ex alcalde de San Buenaventura, Óscar Flores Lugo que contempla buscar la candidatura del PRI a la alcaldía, y recorre sectores.



El PAN, dicen, invitó al locutor, Javier Flores, que hasta se apalabró con la dirigencia estatal aunque también recibió la invitación del PRI, y de ahí que lo vean publicarse en redes sociales.



En Frontera, el PAN tiene dos grupos el de Rodrigo Rivas y Amador Moreno, cada uno promueve sus prospectos en reuniones de convivencia, pero será hasta después de agosto cuando se destapen.



Con todo y que los priístas de Monclova digan que se ocupan de la elección de diputados, dicen que está más que claro que Guadalupe Oyervides saltará de la diputación local, que será aunque pierda porque va en la lista de plurinominales.



La elección de diputados será una prueba intermedia para medir que tanto avanzo en el porcentaje de votos que alcanzó cuando perdió frente a Alfredo Paredes.



Los del PAN que dicen tienen todo controlado para ganar la alcaldía, son Agustín y Erick Ramos.



El que mantiene sus reservas, cuidadoso de los tiempos y un tanto institucional es el secretario del Ayuntamiento Martín Blackaller, quien respira y aspira.



Quedaría Mario Dávila, el que desde hace rato desea ser alcalde de Monclova, del que se dice hizo acuerdos con CDE luego de su participación a la dirigencia estatal.



Aquí la elección para renovar el Congreso Local a muchos no importan, sólo al primer priísta para tener la mayoría que le de la salida decorosa.



ORGULLO AJENO



Hasta que la Revolución hizo Justicia, los que conocen a Hiradier Huerta Rodríguez saben de la calidad de persona y profesionista es, años le llevó defender un lugar que hace tiempo se merecía, y ahora lo tendrá.



Ahora sí, por la voluntad de Dios, de algunos hombres y a pesar de otros, ocupara el cargo de Magistrado, una investidura que sabrá desempeñar con alto honor.



Muy joven llegó Hiradier a los tribunales, se le vio actuar con justicia y dureza en muchos casos, anécdotas muchas, amigo de la raza de prensa que cubría aquellas audiencias.



De esas veces que cuando alguien por capacidad, preparación y experiencia ocupa un cargo de tal importancia, se siente orgullo y lo debe tener Don Hiradier Huerta padre.



BANQUETAZO



Quiérase o no los cambios del primer cuadro de la Ciudad de Frontera harán una diferencia, siendo una de los municipios mejor trazados el descuido o el cariñito de las administraciones se nota.



Desde la administración del panista Mario Dávila, los alcaldes no se volvieron a ocupar de la Zona Centro.



La imagen de rancho grande abandonado es la percepción de visitantes, el alcalde Florencio Siller invertirá en el cambio de banquetas que además de destruidas eran un riesgo para los transeúntes.



Pequeñas cosas hacen la diferencia, quedan en la historia y en currículum de cada autoridad



ALZA COVID-19



El coronavirus no se ha ido y no se irá por lo tanto el relajamiento en los municipios tiende a reflejarse en el número de contagiados.



siempre se supo que en Saltillo todo mundo andaba en la calle sin medidas de protección y operaban bares y cantinas, quizá no, pero ayer registró 16 casos y de Torreón ni se diga los casos son de Covid no paran



Puede que sean de las 3 mil pruebas que hablaban estaban pendientes, y si no algo tendrán qué hacer.