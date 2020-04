08 Abril 2020 04:10:00

Descobijan Piedras Negras por Monclova

Si en Piedras Negras las cosas comenzaron a preocupar a la población a grado tal que las autoridades ya han iniciado con aislamiento regional tipo Wuhan, China, lo que no se entiende de parte del mismo Seguro Social que se presume es el mejor “armado” o preparado para enfrentar esta pandemia, que ahora en nuestra región fronteriza ordene a médicos que se trasladen a Monclova para ayudar allá en el freno a la ola de contagios que se viven…



Si bien en Monclova los casos son en un 95 por ciento de personas que laboran en el Seguro Social, médicos, enfermeros, internistas, laboratoristas y hasta becarios o practicantes, la mejor forma de apoyarlos no es descobijando a la frontera, donde tenemos un grave riesgo por la cercanía con Texas en donde hay casi 10 mil casos confirmados…



La región Centro del estado registra ya 70 casos de Covid-19 confirmados, lo que preocupa y ocupa, pero no para descobijar a Piedras Negras en donde el fenómeno de Monclova se repite, pero a menor escala, pues un trabajador del hospital 11 ha provocado ya el contagio de la mayoría de los 9 casos registrados…



Ojalá que esa decisión del delegado Leopoldo Santillán o de quienes lo hayan decidido se concentre en reubicar a médicos, especialistas y enfermeros de regiones donde el número de casos es bajo y el riesgo de una mayor propagación también…



Rassini amplía paro al 3 de mayo



Donde las cosas se analizaron de nueva cuenta en el aspecto de la producción fue en Rassini de Piedras Negras, empresa fabricante de suspensiones para vehículos de varias armadoras en Estados Unidos y quienes han tomado la decisión de ampliar el paro laboral hasta el próximo 3 de mayo…



La empresa que muy bien dirige Sergio Dávila en esta región enfrenta un escenario realista en donde por las disposiciones federales, la emergencia de salud y la debacle del mercado es que se toma esta decisión con el fin de preservar la fuente de trabajo y sobre todo de velar por la salud de sus más de tres mil trabajadores…



Además la empresa ha hecho un llamado a su plantilla de trabajadores y a sus familias para que acaten las disposiciones del distanciamiento social como la mejor medida para romper la cadena de contagios y que la enfermedad no se propague ni colapse con ello el sistema de salud de nuestra región y el país…



De la misma forma que Rassini, como lo ha dicho el presidente de Canacintra local, Isidro Muñoz, otras empresas ya tienen este panorama de ampliar su período de freno de actividades como Fujikura, Littelfuse, Lear y Hendrickson, lo que representa más del 65 por ciento de la industria de transformación y manufacturera de la región…



Riquelme y los escenarios para Coahuila



Ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme se reunió con el Subcomité de Salud de la región Laguna, en donde presentó los tres posibles escenarios que se analizan para nuestro estado y en donde en el más complicado de estos se estima registrarían 30 mil contagios de Covid-19…



El escenario de nivel medio, según el modelo que se analiza para Coahuila, sería de 15 mil positivos y uno de nivel moderado sería de menos de 7 mil casos de coronavirus en el estado…



En cualquiera de ellos el trabajo para el sector salud será monumental, rebasado y sobre todo de un gran costo social y de salud para la población…



En verdad que hace dos meses o unos días más, cuando en el lejano 29 de enero veíamos cómo le explotaba la crisis de salud a China en una provincia, jamás pensamos en llegar a esos escenarios de restricción territorial que hoy vivimos…



Es lo mejor y ya conocemos las consecuencias de que eso no se haga…



En esa región de China, hoy a dos meses y una semana de distancia apenas han levantado la contingencia, esperemos que el conocimiento de causa con el que se ha trabajado nos dé unas semanas menos de cuarentena y con ello un menor costo económico y de salud para todos, enfermos y fallecidos, en empleo, en empresas y en presupuesto gubernamental…



Reyes Flores en supervisión



El que se apareció por la delegación del Instituto Nacional de Migración, que es toda una papa caliente ahorita, es el delegado federal por Coahuila, Reyes Flores Hurtado…



El funcionario federal acudió para supervisar cómo es que va tan mal la cosa en esa dependencia, en donde simplemente no tienen instalaciones adecuadas, no tienen presupuesto y no tiene pies ni cabeza la oficina…



Lo que manejan en el INM lo echan a perder y se convierte en un problemón enorme porque el personal es insuficiente, nadie les hace caso y aunque no lo acepten, los polleros o traficantes de migrantes los rebasan por mucho y a eso hay que adicionarle el gran número de deportados no mexicanos que Estados Unidos regresa por Piedras Negras…



Total, que no duden que en breve el edificio de INDABIN se convierta en un foco de Covid-19 porque el control de los deportados y de los migrantes no mexicanos detenidos o procesados ahí simplemente no existe…