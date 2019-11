26 Noviembre 2019 04:10:00

Desconocida de la 4T

El que le anda estirando los bigotes al león es José Luis López Cepeda, para más señas dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) en la Región Sureste del estado.



El lunes movilizó incautos al Foro Internacional sobre Vivienda Adecuada y Urbanismo Sustentable para hacérsela de bronca al titular del Infonavit, el tlaxcalteca Carlos Martínez Velázquez, por un tema de escrituración para campesinos de Parras que es atendido desde hace meses.



No es la primera ocasión en que dicho personaje trata de reventar eventos públicos o el ritmo de trabajo de oficinas de Gobierno, sobre todo del federal y en una de esas le van a revirar y a dar una desconocida desde la 4T.





En la mira



José Luis López Cepeda da motivos de sobra para ser investigado. Como ejemplo están las propiedades en Saltillo y Monterrey, ubicadas cerca de vialidades prioritarias que según él adquirió con el esfuerzo y sudor, pero no dice que el desgaste no fue propio, sino de sus representados.



Hay versiones de que la Unidad de Inteligencia Financiera, el juguete preferido en los tiempos de la cuarta transformación a la hora de ajustar cuentas, y en donde manda Santiago Nieto Castillo, están al tanto de la situación y revisan el origen de los ingresos del dirigente campesino, quien no oculta el presupuesto, ni escatima a la hora de organizar eventos sociales fifí.





Cónclave financiero



Aún y con las malas noticias por la tajada tan delgadita que le tocó a Coahuila del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, la entidad estará en condiciones de arrancar bien el próximo año y echar mano de algunos proyectos en coordinación con los ayuntamientos.



Lo anterior se desprende del cónclave de este lunes por la tarde en el que estuvieron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y los integrantes de su equipo de finanzas. La reunión fue larga, pero sirvió para dejar planchadas las propuestas que el viernes llegarán al Palacio de Coss para la próxima Ley de Ingresos y el presupuesto estatal.



Con ello, el paquete fiscal y financiero está listo, salvo correcciones menores a la redacción. El secretario de Finanzas, Blas Flores Dávila, el viernes llevará los documentos al Congreso local.



Para este martes, el Gobernador tiene programado viajar a Piedras Negras, en donde entregará el edificio para el Cecytec militarizado, pero antes, en Saltillo, entregará al alcalde Manolo Jiménez el recién modernizado bulevar José Narro Robles.





Casa llena



Buena capacidad de convocatoria demostraron el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el secretario de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jericó Abramo Masso, para la primera jornada del Foro Internacional sobre Vivienda Adecuada y Urbanismo Sustentable. Estuvieron todos los convocados y lo más destacable es que a partir de ahora Coahuila se va a sujetar a lineamientos de organismos como ONU-Habitat para autorizar el desarrollo de fraccionamientos.



Durante el evento, en las instalaciones de Ciudad Universitaria en Arteaga, el Gobernador dio el espaldarazo a Jericó por la organización del encuentro, las mesas de trabajo y conferencias van a continuar a lo largo de este martes.





En el Palacio de Coss



El que también estará en el Palacio de Coss, pero hoy martes, es José María Fraustro Siller, para más señas titular de la Secretaría de Gobernación. Y no llegará con las manos vacías, sino con el compendio del Segundo Informe de Gobierno de Riquelme Solís, quien el sábado 30 estará con los legisladores, tal y como lo indica la Ley Orgánica del Poder Legislativo.



Después del evento protocolario, el Gobernador dará un mensaje el lunes al mediodía desde el Centro de Convenciones de Torreón, ante más de mil 500 invitados.





Escándalo



Cada vez se escucha más fuerte la versión de que pronto iniciará un fuerte proceso legal en contra del exdirector de Obras Públicas del municipio, durante el Gobierno de Isidro López Villarreal, para más señas Collins Camp Bennett, a quien, aseguran, le esperaría una multa por varios millones de pesos, e incluso su inhabilitación para ejercer en el servicio público.



El exfuncionario enfrentaría procesos por haber autorizado fraccionamientos que no cumplían las normativas básicas, así como una red de “moches” en la Dirección a su cargo, y una investigación de tráfico de influencias con intercambios de obras por licencias de funcionamiento.



Si el propio exalcalde fue inhabilitado por diversas irregularidades, se espera que el caso de Collins Camp se vaya como cuchillo en mantequilla.





Ya no piensa igual



Lo que son las cosas. Como alcalde de Torreón, entonces panista, José Ángel Pérez Hernández se quejó de que el estado y la federación, a cargo del PRI, le ataron las manos con el presupuesto y reclamó más recursos para manejarlos directamente.



Pero ahora que forma parte de la 4T le da la razón al presidente López Obrador para concentrar prácticamente todo el gasto público y dice que si los alcaldes quieren acceder a dinero para obras, se deberán rascar con sus uñas. Así la incongruencia.