01 Junio 2020 04:10:00

Descuidos en el IMSS de Acuña

Algo sucede en el IMSS, pero el tema de la prevención del Covid-19 se convierte en un asunto delicado cuando en los propios hospitales se relajan las medidas, se contagian los empleados de Salud y son estos quienes provocan una crisis como la de Monclova…



Ahora el caso sucede en Ciudad Acuña, en donde cuatro de enfermería y dos médicos, todas mujeres, resultaron ayer domingo positivas a la prueba de Covid-19 y con ello ocasionaron un cerco enorme que incluso podría provocar el cierre de la clínica del IMSS en donde laboran, pues trabajaron varios días antes de conocer el resultado y sobre todo consultaron a pacientes y derechohabientes en ese nosocomio…



Importante será la tarea del delegado Leopoldo Santillán, quien no acaba de reincorporarse por dar positivo a la enfermedad, cuando ya la crisis estalla en Torreón y luego otro problema grave en serio en Palaú, para que ahora en el cierre de semana se presente otra situación complicada en Acuña en una de las dos clínicas de que dispone el instituto en esa frontera…



Lo que sigue por un lado es que de inmediato se sanitice la clínica 87, que se disponga de nuevo personal para sustituir al que dio dispositivo a Covid-19 y que además se analice el cerco sanitario, pues podría haber más contagios derivados de esos seis de ayer…



Habrá que ver si el jefe de la Jurisdicción Sanitaria, Guillermo Herrera, hizo lo propio desde que se generó la posibilidad de ese brote en la clínica en Ciudad Acuña y determinar cómo se puede evitar de nueva cuenta un problema de este tipo…



Coahuila, lugar 22 en casos de COVID



El trabajo que se ha realizado en Coahuila para prevenir y frenar los contagios de coronavirus se ven reflejados en el ranking 22 que se tiene en cuanto al número de personas positivas a esta enfermedad…



Coahuila con ello, a pesar de permanecer el país en fase 3 de la pandemia por coronavirus, ha mantenido bajo el índice de contagios y se han podido controlar los brotes que han surgido en ciudades de la entidad…



Monclova y la región Laguna han dado pauta incluso para estar en ese lugar por cuestiones de manejo de campañas y casos surgidos en situaciones especiales, por ello el doctor Roberto Bernal, secretario de Salud, ha señalado que se tiene capacitación constante del personal de enfermería, médicos y especialistas, así como también todo el equipamiento necesario, lo que se refleja también en el número de personas hospitalizadas y fallecidas…



Por ello es necesario valorar, aunque sea costoso para esas actividades, el decreto que se ha firmado por parte del gobernador este fin de semana porque deberán permanecer cerrados, sin actividad hasta el 30 de junio, establecimientos como bares, cantinas, centros nocturnos o establecimientos similares, así como salones de fiestas, cines, teatros y gimnasios….



La tarea va bien en estos momentos y hay que mantenerla así, para que Coahuila y en especial Piedras Negras pueda avanzar en la fase 2…



Cambios de giro y reclamos



Muy importante será la tarea del coordinador de Inspectores de Piedras Negras, Jesús Cruz, en cuanto a la supervisión Covid, pues los bares que cambiaron su giro y los que ya eran restaurantes bares deberán de respetar esa nueva condición y no pretender gozar de licencia de restaurante bar y operar como un bar…



Será necesario que los inspectores vigilen que esos restaurantes no estén abiertos hasta la madrugada porque entonces reflejarían que se disfrazaron de restaurantes, pero siguen operando como cantina o bar…



Mal ejemplo darían si se cambian ellos a restaurantes, siguen operando como bares y otros bares y antros se convierten en taquerías con música para también saltar el obstáculo legal…



Desesperación en Eagle Pass



Donde la desesperación también ya causa reclamos es en Eagle Pass, y éstos provienen de parte del comercio local, por lo que el alcalde Luis Sifuentes ya ha puesto en marcha una serie de gestiones que podrían fructificar en beneficio de mayores ventas, pero esto planeando a futuro…



Resulta que el alcalde gestiona ante autoridades federales y estatales que en caso de que como se ha frenado el trámite de visas, lo que se pretende es que una vez superado el tema de la pandemia en cuanto a los cruces restringidos de turistas, se autorice que quienes tengan vencida la visa puedan cruzar por seis meses sin problema sólo a la franja fronteriza…



El alcalde prevé que aun cuando ya se permita el cruce en unas semanas más, miles de personas ya tendrán vencida su visa, otros tendrán un documento por vencer y se desanimarán a tramitarla…



Eso provocará que la crisis de Eagle Pass en materia comercial sea más severa y larga y la recuperación tarde en llegar…