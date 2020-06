07 Junio 2020 04:09:00

Desmitificando la meditación

AMIGOS QUERIDOS: Esperando que se encuentren en santa paz y con salud integral, les comparto una enseñanza del doctor Jon Dispensa que me encanta, ya que él al tener un padecimiento puedo sanar por el mismo. Aquí les dejo una de tantas, como lo es la meditación que es de gran ayuda para la sanación que, en lo personal, me ha ayudado infinitamente en muchos sentidos, desde quitar el dolor físico, así como cambios mentales y por ende acciones que llevan a un cambio radical consciente. Tal vez quienes no han meditado nunca, se les dificulte esta enseñanza, pero nunca es tarde para aprender algo nuevo que de verdad es un tesoro,



¿Qué significa la palabra meditación?



Sí investigamos a los tibetanos, la palabra meditación es familiarizarse con algo, y familiarización significa que el 95% de lo que eres cuando tienes 35 años, es un conjunto de pensamientos programados, hábitos y conductas inconscientes y automáticos y reacciones emocionales reflexivas que definen nuestra personalidad.



Eso significa que el 95% de quienes somos, típicamente, se ejecuta en un programa inconsciente o subconsciente. Y entonces, el primer paso para cambiar es tomar consciencia de tus pensamientos inconscientes. Darte cuenta de tus acciones y comportamientos automáticos, y cuando notas cómo te sientes, a medida que observas y te familiarizas en esos estados de mente y cuerpo, ya no eres el programa viviendo inconscientemente. ahora te estas volviendo consciente de tu yo consciente.



Piénsalo: muchos renuncian a su práctica de meditación porque no creen en que puedan controlar su mente. Si tienes entre 60 y 70 millones de pensamientos en un día, y la mayoría son los mismos que los del día anterior y son actitudes y pensamientos automáticos y programados, por lo general están sucediendo los bastidores de tu consciencia. Pensamientos como: “Nunca cambiaré” “Es muy difícil” “Mi vida no es buena” “No encontrare el amor de mi vida” “No encontrare el trabajo correcto” Estos son los pensamientos que la gente piensa constantemente, en cada día. Así que cuando esos pensamientos comienzan a salir a la superficie en la práctica de meditación, al darse cuenta de que no pueden controlarlos se dan por vencidos. Y aceptan la idea de que no son buenos para la meditación. Pero comencemos enmarcando esto de forma un poco diferente, cuando tomas consciencia de tus pensamientos inconscientes y decides n poner tu atención y energía en ellos, eso ya es una victoria. En otras palabras, cuando notas esos pensamientos, y en lugar de reaccionar a ellos solo los observas, comienzas a conocerte a ti mismo. Sí entonces en tu práctica de meditación notas que tu cuerpo está en un programa y está ocupado, todos los días, haciendo muchas cosas y quiere levantarse y hacer algo, quiere comenzar a habituar a ese piloto automático y te das cuenta de que tu cuerpo quiere hacer eso y en lugar de responder tanto al cuerpo como a la mente, y levantarte y dejar la meditación, puedes forzar a regresar al momento presente. Eso también es una victoria. porque estás diciendo entonces que tu cuerpo ya no es la mente, que tú eres la mente y esas victorias se van sumando. Cada vez que trabajas para superar algún aspecto de tu antigua personalidad, hay una liberación de energía. Se ha medido esto en estudiantes de todo el mundo. Pues a medida que siguen devolviendo el cuerpo al momento presente, el cuerpo es el sirviente de la mente. Y, al igual que al entrenar a cualquier animal, tarde o temprano, cederá y cuando lo hace hay una liberación de energía. Y esa es una energía que tendrás a tu disposición para sanar, una energía que tendrás a disposición para comenzar a crear un nuevo futuro.



El proceso del cambio implica romper el hábito del viejo yo y reinventar uno nuevo, implica podar conexiones sinápticas y brotar nuevas conexiones. Entonces tiene sentido si haces la transición del viejo yo al nuevo yo y decides que pensamientos quieres activar y conectar en el cerebro y comenzaras a poner toda tu energía en instalar esos pensamientos, neurológicamente, en tu cerebro. El acto de activar y conectar una y otra vez comienza a ensamblar nuevas redes neurológicas, Las redes neurológicas son bandas de neuronas que han sido activadas y conectadas entre sí y que se relacionan con un pensamiento, un recuerdo, un comportamiento. El cuerpo comienza a ensamblar nuevos circuitos para tornarse más automático. Entonces tiene sentido que si sigues activando y conectando esos pensamientos comienzan a reunirse en redes neurológicas automáticas y si lo haces una y otra vez esos pensamientos comenzaran a serte familiares. Entonces el pensamiento en tu mente, literalmente se convierte en la experiencia y la experiencia enriquece al cerebro.



Espero les haga sentido sobre todo a quienes han entrado en el mundo maravilloso del autocontrol con la meditación. Les dejo un abrazo de luz, su amiga veronica, hasta la próxima, Diosito por delante.