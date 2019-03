11 Marzo 2019 04:10:00

Despiden a huachicoleros del SIMAS

HACE 43 AÑOS, A LAS 2 de la madrugada, la cárcel municipal de Piedras Negras fue asaltada por un comando de excombatientes de Vietnam para rescatar a un detenido, hijo de un prominente abogado de Houston que tenía ya meses encarcelado en el viejo edificio ubicado en la calle Zaragoza, ahí por donde hoy está la notaría de Pepe Maldonado, a espaldas del Museo de la Frontera Norte que hace cuatro décadas era la Presidencia Municipal…



SIENDO ALCALDE DE NUESTRA Ciudad Humberto Acosta, se levantó con esa noticia de que a las dos de la mañana, cinco o seis exsoldados con rifles de asalto sometieron a media docena de policías y tránsitos, también a los de la Policía Judicial, para llevarse al muchacho por el que les habían pagado para rescatarlo, además dejaron libres a un buen número de reos que ahí estaban, unos mexicanos y otros del vecino país…



EL ASUNTO SE CONVIRTIÓ EN escándalo internacional, incluso el que enfrentó el operativo fue a dar a prisión….



CUENTAN TERCEROS QUE TESTIMONIOS de policías judiciales de aquella época, prefirieron esconderse en la cajuela de un auto al ver a los sujetos armados llegar al lugar, prefirieron eso a enfrentarlos…



NO HUBO DISPAROS, NI MALTRATO a los encargados de la cárcel y la Policía, iban por su encargo y se lo llevaron. De eso hace 43 años ya…



III



SE LOS COMENTAMOS DE MANERA oportuna en este espacio, del huachicoleo que se detectó en Simas de Piedras Negras, y el alcalde Claudio Bres, luego de concluir la investigación ha dejado en claro que no se permitirán estos actos en su administración y por ello es que cuatro empleados sindicalizados del Simas han sido ya despedidos y la investigación continúa…



DUEÑOS DE NEGOCIOS DE autolavado sobornaban a empleados de Simas para pagar tarifas bajas de consumo de agua, y descarga de drenaje y así hacer más “rentables” sus negocios..



EL TEMA ES DELICADO Y seguramente podría dar más asuntos que sacar a la luz pública antes de ello el municipio, el área legal de Simas y la Fiscalía harán su trabajo para que esto se pueda conocer de manera detallada…



DE IGUAL FORMA PARA AQUELLAS empresas vendedoras de agua purificada o incluso plantas embotelladoras de refrescos que han recurrido a amparos para no pagar requerimientos millonarios que ya les ha hecho el Simas, y que deberán de pagar, pues los macromedidores lo tienen todo registrado…



III



SI OTRA COSA NO SUCEDE, mañana desde primera hora meterán en el orden del día el tema de la votación de quienes ocuparán las dos regidurías que faltan en el Cabildo de Piedras Negras…



LA DIPUTADA PELANCHA CHAPA y el dirigente del PRI Raúl Vela, han empujado mucho para que se cumplan los requisitos y que se defina esto que para el PRI representa un voto más y una silla más ocupada y que haga intento de contrapeso, mientras que para Morena, PT será también un voto más en las discusiones y temas que se lleven en cada sesión del órgano de gobierno municipal…



EN EL PRI SE TIENE muy encaminado quién podría ser la persona que sea designada como regidor…



POR EL LADO DE Morena PT no se tiene muy bien definida la persona que será el nuevo regidor o regidora, pero sin duda eso ya está consensuado entre los integrantes de Morena y el alcalde Claudio Bres…



III



DONDE EL HORARIO DE verano ya no causará estragos por el tema laboral es en Nava y Zaragoza…



Y ES QUE ESTOS DOS MUNICIPIOS incluidos en la franja fronteriza por el tema de los precios de las gasolinas, ahora están en este nuevo esquema también en el horario y así los miles de trabajadores del corredor Nava Modelo ya no tendrán problema con el horario, ni tampoco aquellos que trabajan en Piedras Negras o Estados Unidos…



EL ALCalDE DE NAVA, Sergio Velázquez Vázquez, dará información al respecto hoy lunes para orientar a la población y empresas…



III



DONDE DE PLANO SE sienten de otro país es en Allende, Morelos y Villa Unión…



Y ES QUE APARTE de que tienen la gasolina cara, pues no son franja fronteriza, ahora también entran a las confusiones, pues están fuera del horario de verano fronterizo…



LOS ALCALDES DE ESA ZONA siguen en su gestión para que los tomen en cuenta y ya se prepara otra reunión que será encabezada por el de Morelos, Javier de Hoyos, para ver si hay éxito y que les tomen en cuenta…



LOS GASOLINEROS DE ESOS Municipios, dueños de ocho establecimientos, piensan seriamente en el cierre de los mismos, pues lucen sus negocios solos, abandonados, así como se sienten de la autoridad…